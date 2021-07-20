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На МАКС показали макет новейшего российского спутника наблюдения Земли
На МАКС показали макет новейшего российского спутника наблюдения Земли - РИА Новости, 20.07.2021
На МАКС показали макет новейшего российского спутника наблюдения Земли
Макет новейшего спутника наблюдения Земли "Ресурс-ПМ" продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:47
2021-07-20T09:53
авиасалон макс
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Макет новейшего спутника наблюдения Земли "Ресурс-ПМ" продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021, передаёт корреспондент РИА Новости.Макет показан на стенде Ракетно-космического центра "Прогресс".В октябре 2016 года "Роскосмос" и Ракетно-космический центр "Прогресс" заключили контракт, который предусматривал запуск первого "Ресурса-ПМ" в 2020 году, второго - в 2021 году. Старты аппаратов неоднократно переносились и в настоящее время намечаются, соответственно, на 2023 и 2024 годы.Спутники "Ресурс-ПМ", которые придут на смену спутникам предыдущего поколения "Ресурс-П", будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.В российской орбитальной группировке гражданских спутников дистанционного зондирования Земли сейчас по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" - под номером 1. Он был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет. "Ресурс-П" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, вышел из строя раньше срока. "Ресурс-П" номер 3, запущенный в 2016 году, не работает по целевому назначению и находится на исследовании главного конструктора. В 2022 году планируются запуски четвертого и пятого спутников "Ресурс-П".Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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авиасалон макс, макс-2021, космос - риа наука, роскосмос, жуковский
09:47 20.07.2021 (обновлено: 09:53 20.07.2021)
 
На МАКС показали макет новейшего российского спутника наблюдения Земли

Макет новейшего российского спутника наблюдения Земли "Ресурс-ПМ" показали на МАКС-2021

© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Depositphotos / dynamicfoto
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Макет новейшего спутника наблюдения Земли "Ресурс-ПМ" продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021, передаёт корреспондент РИА Новости.
Макет показан на стенде Ракетно-космического центра "Прогресс".
В октябре 2016 года "Роскосмос" и Ракетно-космический центр "Прогресс" заключили контракт, который предусматривал запуск первого "Ресурса-ПМ" в 2020 году, второго - в 2021 году. Старты аппаратов неоднократно переносились и в настоящее время намечаются, соответственно, на 2023 и 2024 годы.
Спутники "Ресурс-ПМ", которые придут на смену спутникам предыдущего поколения "Ресурс-П", будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.
В российской орбитальной группировке гражданских спутников дистанционного зондирования Земли сейчас по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" - под номером 1. Он был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет. "Ресурс-П" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, вышел из строя раньше срока. "Ресурс-П" номер 3, запущенный в 2016 году, не работает по целевому назначению и находится на исследовании главного конструктора. В 2022 году планируются запуски четвертого и пятого спутников "Ресурс-П".
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 01:03
Международный авиационно-космический салон МАКС
 
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