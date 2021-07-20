https://ria.ru/20210720/sotrudnichestvo-1742023724.html

Путин: Россия открыта для сотрудничества в авиации со всеми странами

Путин: Россия открыта для сотрудничества в авиации со всеми странами - РИА Новости, 20.07.2021

Путин: Россия открыта для сотрудничества в авиации со всеми странами

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:35

2021-07-20T13:35

2021-07-20T13:55

макс-2021

россия

космос - риа наука

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742001810_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8798f14593f3645202c41285489fa1bd.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами."Разумеется, Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства - вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединиться для достижения новых прорывных результатов", - сказал президент на открытии 15-го международного авиакосмического салона МАКС-2021.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, россия, космос - риа наука, владимир путин, в мире