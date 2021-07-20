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Путин: Россия открыта для сотрудничества в авиации со всеми странами
Путин: Россия открыта для сотрудничества в авиации со всеми странами - РИА Новости, 20.07.2021
Путин: Россия открыта для сотрудничества в авиации со всеми странами
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:35
2021-07-20T13:55
макс-2021
россия
космос - риа наука
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами."Разумеется, Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства - вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединиться для достижения новых прорывных результатов", - сказал президент на открытии 15-го международного авиакосмического салона МАКС-2021.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, россия, космос - риа наука, владимир путин, в мире
13:35 20.07.2021 (обновлено: 13:55 20.07.2021)
 
Путин: Россия открыта для сотрудничества в авиации со всеми странами

Путин: Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике с заинтересованными странами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами.
"Разумеется, Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства - вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединиться для достижения новых прорывных результатов", - сказал президент на открытии 15-го международного авиакосмического салона МАКС-2021.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 01:03
Международный авиационно-космический салон МАКС
 
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