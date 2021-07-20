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Туризм
https://ria.ru/20210720/soglasheniya-1742000391.html
Корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения с тремя регионами
Корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения с тремя регионами - РИА Новости, 20.07.2021
Корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения с тремя регионами
Гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:56
2021-07-20T11:56
туризм
олег хорохордин
дмитрий чернышенко
республика бурятия
игорь кобзев
алексей цыденов
новости - туризм
республика алтай
иркутская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали три региональных соглашения в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба кабмина РФ."Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии подписания первых соглашений между АО "Корпорация "Туризм.РФ" и тремя регионами – Иркутской областью, республиками Алтай и Бурятия. Соглашения были подписаны в пресс-центре правительства", - говорится в сообщении.По словам Чернышенко, соглашения позволят начать совместную работу регионов и корпорации по федеральной программе "Развитие туристической инфраструктуры" нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."Первым шагом станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов. Здесь важно применять комплексный подход. Например, развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит создать единую концепцию, связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов – Иркутской области и Бурятии, чтобы туристы могли свободно перемещаться между точками притяжения", - приводятся на сайте кабмина слова Чернышенко.Чернышенко также напомнил, что для инвесторов нацпроект предполагает комплекс мер поддержки - льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставной капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур. Взаимодействие с инвесторами будет осуществлять корпорация "Туризм.РФ"."За счет комплексного подхода к 2030 году количество туристических поездок россиян на Байкал сможет увеличиться почти вдвое - с 2,2 миллиона до 4 миллионов в год. К развитию туризма на Алтае подход должен быть аналогичным. Рассчитываем, что благодаря тесной работе региона, инвесторов и корпорации "Туризм.РФ" в республике может появиться минимум 1,5 тысячи дополнительных гостиничных номеров, а туристический поток вырастет до 3 миллионов человек в год", - добавил Чернышенко во время подписания первых соглашений между корпорацией "Туризм.РФ" и тремя регионами.Гендиректор корпорации Сергей Суханов, в свою очередь, отметил, что задача также стоит в создании качественных всесезонных курортов, выстраивании комфортной и понятной логистики перемещений между ними и распределении туристических потоков."Соглашения дают старт масштабной работе регионов и корпорации. В результате туристы получат современные гостиницы, доступные, безопасные и интересные туристические маршруты. А регионы - ясный план действий по развитию туристического потенциала территории, включая оценку социально-экономического эффекта, обоснование создания инфраструктуры и новые рабочие места", - указал он.
https://ria.ru/20210720/turizm-1741978090.html
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олег хорохордин, дмитрий чернышенко, республика бурятия, игорь кобзев, алексей цыденов, новости - туризм, республика алтай, иркутская область
11:56 20.07.2021
 
Корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения с тремя регионами

Корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения с тремя регионами в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
Дмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали три региональных соглашения в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии подписания первых соглашений между АО "Корпорация "Туризм.РФ" и тремя регионами – Иркутской областью, республиками Алтай и Бурятия. Соглашения были подписаны в пресс-центре правительства", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, соглашения позволят начать совместную работу регионов и корпорации по федеральной программе "Развитие туристической инфраструктуры" нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Первым шагом станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов. Здесь важно применять комплексный подход. Например, развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит создать единую концепцию, связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов – Иркутской области и Бурятии, чтобы туристы могли свободно перемещаться между точками притяжения", - приводятся на сайте кабмина слова Чернышенко.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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"Туризм.РФ" разработает концепцию развития туризма для Иркутской области
Чернышенко также напомнил, что для инвесторов нацпроект предполагает комплекс мер поддержки - льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставной капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур. Взаимодействие с инвесторами будет осуществлять корпорация "Туризм.РФ".
"За счет комплексного подхода к 2030 году количество туристических поездок россиян на Байкал сможет увеличиться почти вдвое - с 2,2 миллиона до 4 миллионов в год. К развитию туризма на Алтае подход должен быть аналогичным. Рассчитываем, что благодаря тесной работе региона, инвесторов и корпорации "Туризм.РФ" в республике может появиться минимум 1,5 тысячи дополнительных гостиничных номеров, а туристический поток вырастет до 3 миллионов человек в год", - добавил Чернышенко во время подписания первых соглашений между корпорацией "Туризм.РФ" и тремя регионами.
Гендиректор корпорации Сергей Суханов, в свою очередь, отметил, что задача также стоит в создании качественных всесезонных курортов, выстраивании комфортной и понятной логистики перемещений между ними и распределении туристических потоков.
"Соглашения дают старт масштабной работе регионов и корпорации. В результате туристы получат современные гостиницы, доступные, безопасные и интересные туристические маршруты. А регионы - ясный план действий по развитию туристического потенциала территории, включая оценку социально-экономического эффекта, обоснование создания инфраструктуры и новые рабочие места", - указал он.
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ТуризмОлег ХорохординДмитрий ЧернышенкоРеспублика БурятияИгорь КобзевАлексей ЦыденовНовости - ТуризмРеспублика АлтайИркутская область
 
 
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