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В Париже начали расследование из-за данных о слежке за журналистами
В Париже начали расследование из-за данных о слежке за журналистами - РИА Новости, 20.07.2021
В Париже начали расследование из-за данных о слежке за журналистами
Прокуратора Парижа открыла расследование после нескольких жалоб в связи с расследованиями о предполагаемой слежке за активистами и журналистами с помощью... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:10
2021-07-20T12:10
2021-07-20T12:10
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Прокуратора Парижа открыла расследование после нескольких жалоб в связи с расследованиями о предполагаемой слежке за активистами и журналистами с помощью программы Pegasus израильской компании NSO Group, сообщает телеканал BFMTV.Французское издание Mediapart подало жалобу после публикации информации о слежке, заявив, что за телефонами двух журналистов портала через программу Pegasus следили марокканские спецслужбы.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.Как написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.Программа могла получать доступ к данным в облаке, например к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
https://ria.ru/20210719/slezhka-1741866341.html
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франция, париж, технологии, в мире
В Париже начали расследование из-за данных о слежке за журналистами
Прокуратура Парижа начала расследование после жалоб о слежке за журналистами с помощью шпионского ПО
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости.
Прокуратора Парижа
открыла расследование после нескольких жалоб в связи с расследованиями о предполагаемой слежке за активистами и журналистами с помощью программы Pegasus израильской компании NSO Group, сообщает телеканал BFMTV
.
Французское издание Mediapart подало жалобу после публикации информации о слежке, заявив, что за телефонами двух журналистов портала через программу Pegasus следили марокканские спецслужбы.
В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
Как написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.
Программа могла получать доступ к данным в облаке, например к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.