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В Рязанской области подросток погиб в канализационном колодце
В Рязанской области подросток погиб в канализационном колодце - РИА Новости, 20.07.2021
В Рязанской области подросток погиб в канализационном колодце
Уголовное дело возбудили в Рязанской области после гибели 15-летнего подростка от отравления неустановленным веществом в канализационном колодце, куда он... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:47
2021-07-20T17:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
михайловский район
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Рязанской области после гибели 15-летнего подростка от отравления неустановленным веществом в канализационном колодце, куда он спустился для помощи отцу, сообщило СУСК РФ по региону.По данным управления, 19 июля в селе Берёзово Михайловского района отец подростка проводил очистку канализационного колодца после откачки сточных вод, ему стало плохо и сын спустился, чтобы помочь выбраться. Однако в колодце самочувствие молодого человека резко ухудшилось, и он потерял сознание. Потерпевших извлекли из колодца и оказали медицинскую помощь, "однако подростка спасти не удалось, он скончался на месте происшествия в результате отравления неустановленным веществом"."По данному факту Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210719/podrostok-1741805116.html
россия
михайловский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), михайловский район, рязанская область, происшествия
17:47 20.07.2021
 
В Рязанской области подросток погиб в канализационном колодце

В Рязанской области возбудили уголовное дело после гибели подростка в канализационном колодце

© Flickr / mylisaКанализационный люк
Канализационный люк - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Flickr / mylisa
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РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Рязанской области после гибели 15-летнего подростка от отравления неустановленным веществом в канализационном колодце, куда он спустился для помощи отцу, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным управления, 19 июля в селе Берёзово Михайловского района отец подростка проводил очистку канализационного колодца после откачки сточных вод, ему стало плохо и сын спустился, чтобы помочь выбраться. Однако в колодце самочувствие молодого человека резко ухудшилось, и он потерял сознание. Потерпевших извлекли из колодца и оказали медицинскую помощь, "однако подростка спасти не удалось, он скончался на месте происшествия в результате отравления неустановленным веществом".
"По данному факту Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления", - говорится в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Михайловский районРязанская областьПроисшествия
 
 
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