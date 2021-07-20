https://ria.ru/20210720/sk-1742080321.html

В Рязанской области подросток погиб в канализационном колодце

В Рязанской области подросток погиб в канализационном колодце - РИА Новости, 20.07.2021

В Рязанской области подросток погиб в канализационном колодце

Уголовное дело возбудили в Рязанской области после гибели 15-летнего подростка от отравления неустановленным веществом в канализационном колодце, куда он... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:47

2021-07-20T17:47

2021-07-20T17:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

михайловский район

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Рязанской области после гибели 15-летнего подростка от отравления неустановленным веществом в канализационном колодце, куда он спустился для помощи отцу, сообщило СУСК РФ по региону.По данным управления, 19 июля в селе Берёзово Михайловского района отец подростка проводил очистку канализационного колодца после откачки сточных вод, ему стало плохо и сын спустился, чтобы помочь выбраться. Однако в колодце самочувствие молодого человека резко ухудшилось, и он потерял сознание. Потерпевших извлекли из колодца и оказали медицинскую помощь, "однако подростка спасти не удалось, он скончался на месте происшествия в результате отравления неустановленным веществом"."По данному факту Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210719/podrostok-1741805116.html

россия

михайловский район

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россия, следственный комитет россии (ск рф), михайловский район, рязанская область, происшествия