https://ria.ru/20210720/shpionazh-1742116840.html
Соратника Трампа обвинили в шпионаже
Соратника Трампа обвинили в шпионаже - РИА Новости, 20.07.2021
Соратника Трампа обвинили в шпионаже
Председателя инаугурационного комитета экс-президента США Дональда Трампа Тома Баррака задержали по обвинению в работе на правительство ОАЭ. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T23:07
2021-07-20T23:07
2021-07-20T23:07
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Председателя инаугурационного комитета экс-президента США Дональда Трампа Тома Баррака задержали по обвинению в работе на правительство ОАЭ."Томас Джозеф Баррак..., Мэттью Граймз..., Рашид аль-Малик, гражданин ОАЭ, обвиняются в сговоре с целью действовать и в действиях в качестве агентов ОАЭ с апреля 2016 года до апреля 2018 года. Барраку также предъявляется обвинение в препятствовании правосудию и даче ложных показаний федеральным правоохранителям в ходе допроса 20 июня 2019 года", - говорится в релизе на сайте американского минюста.Согласно релизу, обвиняемые также пренебрегли своей обязанностью оповестить генпрокурора о своей деятельности.Сообщается, что в декабре 2016 года Баррак встретился с чиновниками ОАЭ и предложил им составить список внешнеполитических вопросов, в решение которых они хотели бы задействовать администрацию Трампа.По данным минюста, с 2017 года Баррак неофициально консультировал представителей американского правительства по вопросам, связанным с внешней политикой Вашингтона на Ближнем Востоке. Председатель инаугурационного комитета также согласился поддержать ту кандидатуру на пост посла США в ОАЭ, которую одобрили высокопоставленные должностные лица в Эмиратах.Согласно информации ведомства, в 2017 году Баррак посоветовал Трампу не проводить саммит в Кэмп-Дэвиде, посвященный конфликту между Катаром, ОАЭ и другими странами на Ближнем Востоке, поскольку ОАЭ были против саммита. Мероприятие так и не состоялось.Отмечается, что Баррак и Граймз также приобрели смартфон с защищенным приложением для обмена сообщениями с чиновниками из ОАЭ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ближний восток, дональд трамп, сша, в мире
Соратника Трампа обвинили в шпионаже
Председателя инаугурационного комитета Трампа задержали по обвинению в работе на ОАЭ
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости.
Председателя инаугурационного комитета экс-президента США Дональда Трампа
Тома Баррака задержали по обвинению в работе на правительство ОАЭ
.
"Томас Джозеф Баррак..., Мэттью Граймз..., Рашид аль-Малик, гражданин ОАЭ, обвиняются в сговоре с целью действовать и в действиях в качестве агентов ОАЭ с апреля 2016 года до апреля 2018 года. Барраку также предъявляется обвинение в препятствовании правосудию и даче ложных показаний федеральным правоохранителям в ходе допроса 20 июня 2019 года", - говорится в релизе на сайте американского минюста.
Согласно релизу, обвиняемые также пренебрегли своей обязанностью оповестить генпрокурора о своей деятельности.
Сообщается, что в декабре 2016 года Баррак встретился с чиновниками ОАЭ и предложил им составить список внешнеполитических вопросов, в решение которых они хотели бы задействовать администрацию Трампа.
По данным минюста, с 2017 года Баррак неофициально консультировал представителей американского правительства по вопросам, связанным с внешней политикой Вашингтона
на Ближнем Востоке
. Председатель инаугурационного комитета также согласился поддержать ту кандидатуру на пост посла США в ОАЭ, которую одобрили высокопоставленные должностные лица в Эмиратах.
Согласно информации ведомства, в 2017 году Баррак посоветовал Трампу не проводить саммит в Кэмп-Дэвиде, посвященный конфликту между Катаром
, ОАЭ и другими странами на Ближнем Востоке, поскольку ОАЭ были против саммита. Мероприятие так и не состоялось.
Отмечается, что Баррак и Граймз также приобрели смартфон с защищенным приложением для обмена сообщениями с чиновниками из ОАЭ.