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СБУ выступила с заявлением после неявки Шойгу по повестке
СБУ выступила с заявлением после неявки Шойгу по повестке - РИА Новости, 20.07.2021
СБУ выступила с заявлением после неявки Шойгу по повестке
Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в Мариуполь для "вручения письменного подозрения", заявил изданию "Страна" пресс-секретарь Службы безопасности... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:43
2021-07-20T19:28
россия
служба безопасности украины
сергей шойгу
украина
в мире
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На Украине захотели судить Шойгу
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в Мариуполь для "вручения письменного подозрения", заявил изданию "Страна" пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко."Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения", — добавил представитель ведомства.По его словам, публикация повестки на официальном сайте была процессуальным шагом, необходимым для привлечения подозреваемого к ответственности.Дехтяренко также добавил, что в 2014 году СБУ объявила Сергея Шойгу в розыск, но срок действия предыдущего постановления о задержании истек.В воскресенье Служба безопасности Украины вызвала Шойгу, а также российского бизнесмена Константина Малофеева в Мариуполь для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий.Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. На Украине Шойгу обвиняют в "создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".
https://ria.ru/20210718/shoygu-1741738744.html
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россия, служба безопасности украины, сергей шойгу, украина, в мире
18:43 20.07.2021 (обновлено: 19:28 20.07.2021)
 
СБУ выступила с заявлением после неявки Шойгу по повестке

Пресс-секретарь СБУ Дехтяренко: Шойгу не явился для "вручения письменного подозрения"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдает за масштабными учениями войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдает за масштабными учениями войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в Мариуполь для "вручения письменного подозрения", заявил изданию "Страна" пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
"Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения", — добавил представитель ведомства.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
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Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь
По его словам, публикация повестки на официальном сайте была процессуальным шагом, необходимым для привлечения подозреваемого к ответственности.
Дехтяренко также добавил, что в 2014 году СБУ объявила Сергея Шойгу в розыск, но срок действия предыдущего постановления о задержании истек.
В воскресенье Служба безопасности Украины вызвала Шойгу, а также российского бизнесмена Константина Малофеева в Мариуполь для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий.
Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. На Украине Шойгу обвиняют в "создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".
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