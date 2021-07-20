https://ria.ru/20210720/shoygu-1742091602.html

СБУ выступила с заявлением после неявки Шойгу по повестке

СБУ выступила с заявлением после неявки Шойгу по повестке - РИА Новости, 20.07.2021

СБУ выступила с заявлением после неявки Шойгу по повестке

Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в Мариуполь для "вручения письменного подозрения", заявил изданию "Страна" пресс-секретарь Службы безопасности... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:43

2021-07-20T18:43

2021-07-20T19:28

россия

служба безопасности украины

сергей шойгу

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

На Украине захотели судить Шойгу

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729488633_0:50:2050:1203_1920x0_80_0_0_70532709dda0a7e2fd3519b3f9f74a66.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в Мариуполь для "вручения письменного подозрения", заявил изданию "Страна" пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко."Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения", — добавил представитель ведомства.По его словам, публикация повестки на официальном сайте была процессуальным шагом, необходимым для привлечения подозреваемого к ответственности.Дехтяренко также добавил, что в 2014 году СБУ объявила Сергея Шойгу в розыск, но срок действия предыдущего постановления о задержании истек.В воскресенье Служба безопасности Украины вызвала Шойгу, а также российского бизнесмена Константина Малофеева в Мариуполь для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий.Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. На Украине Шойгу обвиняют в "создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".

https://ria.ru/20210718/shoygu-1741738744.html

https://ria.ru/20210707/ukraina-1740261911.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба безопасности украины, сергей шойгу, украина, в мире