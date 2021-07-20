https://ria.ru/20210720/shoygu-1742027554.html
Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем
Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем - РИА Новости, 20.07.2021
Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил Людмилу Чурсину с 80-летним юбилеем, отметив, что она создала незабываемые женские образы, наделенные... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:51
2021-07-20T13:51
2021-07-20T14:26
культура
россия
людмила чурсина
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил Людмилу Чурсину с 80-летним юбилеем, отметив, что она создала незабываемые женские образы, наделенные удивительной духовной силой и красотой.В тексте подчеркивается, что "своих героинь, будь то Настасья Филипповна в спектакле "Идиот", пианистка Лив Штайн или королева Элинор", актриса сумела "наделить удивительной духовной силой и красотой, очень точно передать весь драматизм их жизни"."В этот торжественный день я рад в очередной раз выразить вам уважение и благодарность за ваш талант", - подчеркивается в поздравлении.Министр пожелал артистке "доброго здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и творческих успехов".
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россия, людмила чурсина, сергей шойгу
13:51 20.07.2021 (обновлено: 14:26 20.07.2021)
Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил актрису Людмилу Чурсину с 80-летним юбилеем
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу
поздравил Людмилу Чурсину с 80-летним юбилеем, отметив, что она создала незабываемые женские образы, наделенные удивительной духовной силой и красотой.
"За долгие годы актерской деятельности, играя на театральных сценах и снимаясь в кино, вы по праву заслужили зрительскую любовь и признание. В Центральном академическом театре российской армии, с которым уже много лет связана ваша творческая судьба, вами созданы незабываемые, очень яркие женские образы", - говорится в поздравлении, которое журналистам процитировали в Минобороны.
В тексте подчеркивается, что "своих героинь, будь то Настасья Филипповна в спектакле "Идиот", пианистка Лив Штайн или королева Элинор", актриса сумела "наделить удивительной духовной силой и красотой, очень точно передать весь драматизм их жизни".
"В этот торжественный день я рад в очередной раз выразить вам уважение и благодарность за ваш талант", - подчеркивается в поздравлении.
Министр пожелал артистке "доброго здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и творческих успехов".