https://ria.ru/20210720/shoygu-1742027554.html

Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем

Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем - РИА Новости, 20.07.2021

Шойгу поздравил актрису Чурсину с юбилеем

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил Людмилу Чурсину с 80-летним юбилеем, отметив, что она создала незабываемые женские образы, наделенные... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:51

2021-07-20T13:51

2021-07-20T14:26

культура

россия

людмила чурсина

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил Людмилу Чурсину с 80-летним юбилеем, отметив, что она создала незабываемые женские образы, наделенные удивительной духовной силой и красотой.В тексте подчеркивается, что "своих героинь, будь то Настасья Филипповна в спектакле "Идиот", пианистка Лив Штайн или королева Элинор", актриса сумела "наделить удивительной духовной силой и красотой, очень точно передать весь драматизм их жизни"."В этот торжественный день я рад в очередной раз выразить вам уважение и благодарность за ваш талант", - подчеркивается в поздравлении.Министр пожелал артистке "доброго здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и творческих успехов".

https://ria.ru/20210720/chursina-1741855398.html

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россия, людмила чурсина, сергей шойгу