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Краснодарский край
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Восемь новых школ заработают на Кубани к 1 сентября
Восемь новых школ заработают на Кубани к 1 сентября - РИА Новости, 20.07.2021
Восемь новых школ заработают на Кубани к 1 сентября
Первого сентября в Краснодарском крае детей примут восемь новых школ, четыре из них - в Краснодаре, сообщает администрация региона. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T22:54
2021-07-20T22:54
краснодарский край
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Первого сентября в Краснодарском крае детей примут восемь новых школ, четыре из них - в Краснодаре, сообщает администрация региона.Во вторник строящиеся объекты образования в краевом центре проинспектировала вице-губернатор Анна Минькова."Первого сентября в крае детей примут восемь новых школ. Четыре из них планируем открыть в Краснодаре. Это корпуса по 400 мест в школах №46 и №87 и школы по 1100 мест на улице Изобильной и в поселке Березовом. В целом у нас одномоментно в регионе возводятся 22 объекта, мы нарастили темпы строительства. Я рада, что строители нас слышат и понимают", – заявила Минькова.Школу на улице Изобильной возводят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", готовность объекта сегодня – 93%, ее открытие поможет разгрузить соседние учреждения. Сейчас здесь ведут фасадные и сантехнические работы, укладывают линолеум.Директор школы Ирина Попова рассказала, что уже закуплено интерактивное оборудование, цифровые лаборатории. Ученикам будут доступны электронный тир, интерактивный музей, занятия по робототехнике. Минькова акцентировала, что необходимо заранее обучить работе с оборудованием учителей."Еще одна современная школа на 1100 мест практически готова в ЖК "Сосновый бор" в районе поселков Знаменский-Зеленопольский. Сейчас здесь устанавливают ограждение территории, обустраивают игровую зону и спортивное ядро, ведут фасадные работы, красят внутренние стены", - говорится в сообщении. Однако, как отметила вице-губернатор, эту школу возможно открыть только после того, как подъездную гравийную дорогу заасфальтируют. "Этот вопрос будем решать совместно с минтрансом края. Школьные автобусы не смогут ездить по грейдированной дороге. Нужно сделать все, чтобы с начала 2022 года в школу пошли дети", – сказала Минькова.Кроме того, в корпусе для начальных классов на 400 мест к СОШ №46 в микрорайоне Гидростроителей идут последние работы перед открытием. Корпус включает учебные и медицинский кабинеты, столовую на 200 мест с пищеблоком, игровую комнату, спортивный, актовый и хореографический залы, библиотеку.Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Краснодарском крае планируется дополнительно создать более 8 тысяч новых школьных мест. Из бюджетов всех уровней на эти цели выделят 3,9 миллиарда рублей. Краснодарский край – третий в стране по численности населения. Ежегодно миграция прибавляет в регион десятки тысяч учеников. Поэтому в регионе особое внимание уделяется строительству новых школ.
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краснодарский край, общество
22:54 20.07.2021
 
Восемь новых школ заработают на Кубани к 1 сентября

Первого сентября в Краснодарском крае заработают восемь новых школ

CC BY 4.0 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области / "Школа фермера" в Московской области
Школа фермера в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
CC BY 4.0 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области /
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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Первого сентября в Краснодарском крае детей примут восемь новых школ, четыре из них - в Краснодаре, сообщает администрация региона.
Во вторник строящиеся объекты образования в краевом центре проинспектировала вице-губернатор Анна Минькова.
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"Первого сентября в крае детей примут восемь новых школ. Четыре из них планируем открыть в Краснодаре. Это корпуса по 400 мест в школах №46 и №87 и школы по 1100 мест на улице Изобильной и в поселке Березовом. В целом у нас одномоментно в регионе возводятся 22 объекта, мы нарастили темпы строительства. Я рада, что строители нас слышат и понимают", – заявила Минькова.
Школу на улице Изобильной возводят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", готовность объекта сегодня – 93%, ее открытие поможет разгрузить соседние учреждения. Сейчас здесь ведут фасадные и сантехнические работы, укладывают линолеум.
Директор школы Ирина Попова рассказала, что уже закуплено интерактивное оборудование, цифровые лаборатории. Ученикам будут доступны электронный тир, интерактивный музей, занятия по робототехнике. Минькова акцентировала, что необходимо заранее обучить работе с оборудованием учителей.
"Еще одна современная школа на 1100 мест практически готова в ЖК "Сосновый бор" в районе поселков Знаменский-Зеленопольский. Сейчас здесь устанавливают ограждение территории, обустраивают игровую зону и спортивное ядро, ведут фасадные работы, красят внутренние стены", - говорится в сообщении. Однако, как отметила вице-губернатор, эту школу возможно открыть только после того, как подъездную гравийную дорогу заасфальтируют. "Этот вопрос будем решать совместно с минтрансом края. Школьные автобусы не смогут ездить по грейдированной дороге. Нужно сделать все, чтобы с начала 2022 года в школу пошли дети", – сказала Минькова.
Кроме того, в корпусе для начальных классов на 400 мест к СОШ №46 в микрорайоне Гидростроителей идут последние работы перед открытием. Корпус включает учебные и медицинский кабинеты, столовую на 200 мест с пищеблоком, игровую комнату, спортивный, актовый и хореографический залы, библиотеку.
Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Краснодарском крае планируется дополнительно создать более 8 тысяч новых школьных мест. Из бюджетов всех уровней на эти цели выделят 3,9 миллиарда рублей. Краснодарский край – третий в стране по численности населения. Ежегодно миграция прибавляет в регион десятки тысяч учеников. Поэтому в регионе особое внимание уделяется строительству новых школ.
 
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