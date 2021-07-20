20:28 20.07.2021 (обновлено: 20:46 20.07.2021)
Белый дом рассказал о переговорах с Германией по "Северному потоку — 2"
Белый дом ждет, что госдеп США вскоре расскажет о "сделке" с Германией по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госдепартамент Соединенных Штатов в ближайшее время выскажется относительно возможной договоренности между США и Германией насчет устранения разногласий по проекту строительства трубопровода "Северный поток — 2", заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Накануне СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северного потока — 2" достигнуты, об их содержании станет известно в ближайшие дни.
"Я ожидаю, что госдепартамент и другие ведомства в скором времени смогут сообщить больше информации на этот счет", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга. Таким образом она ответила на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть достижение договоренности между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку — 2".
Она подчеркнула, что американская администрация по-прежнему озабочена тем, как этот проект отразится на энергетической безопасности европейских партнеров США, в частности Украины. При этом она оставила без ответа вопрос о том, готовы ли США анонсировать новые санкции по данному проекту.
"На встрече президента (США Джо Байдена) с канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель мы ясно дали понять: это обсуждалось. Планируется обсуждение того факта, что обеспокоенности сохраняются относительно угроз европейской энергобезопасности от проекта и относительно того, что он подрывает безопасность Украины, безопасность наших восточных партнеров по НАТО", - сказала Псаки на брифинге во вторник.
По ее словам, Байден указал своей команде работать с командой Меркель, чтобы изучить, как отвечать на обеспокоенности. "Хотя трубопровод и был закончен на 90 процентов, когда администрация заняла офис", - сказала Псаки.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"