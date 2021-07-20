https://ria.ru/20210720/sdelka-1742104652.html

Белый дом рассказал о переговорах с Германией по "Северному потоку — 2"

Белый дом рассказал о переговорах с Германией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.07.2021

Белый дом рассказал о переговорах с Германией по "Северному потоку — 2"

Госдепартамент Соединенных Штатов в ближайшее время выскажется относительно возможной договоренности между США и Германией насчет устранения разногласий по... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:28

2021-07-20T20:28

2021-07-20T20:46

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

германия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госдепартамент Соединенных Штатов в ближайшее время выскажется относительно возможной договоренности между США и Германией насчет устранения разногласий по проекту строительства трубопровода "Северный поток — 2", заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Накануне СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северного потока — 2" достигнуты, об их содержании станет известно в ближайшие дни.Она подчеркнула, что американская администрация по-прежнему озабочена тем, как этот проект отразится на энергетической безопасности европейских партнеров США, в частности Украины. При этом она оставила без ответа вопрос о том, готовы ли США анонсировать новые санкции по данному проекту."На встрече президента (США Джо Байдена) с канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель мы ясно дали понять: это обсуждалось. Планируется обсуждение того факта, что обеспокоенности сохраняются относительно угроз европейской энергобезопасности от проекта и относительно того, что он подрывает безопасность Украины, безопасность наших восточных партнеров по НАТО", - сказала Псаки на брифинге во вторник.По ее словам, Байден указал своей команде работать с командой Меркель, чтобы изучить, как отвечать на обеспокоенности. "Хотя трубопровод и был закончен на 90 процентов, когда администрация заняла офис", - сказала Псаки."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210720/kompromiss-1742011208.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

балтийское море

германия

сша

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, германия, сша, в мире