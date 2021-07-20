https://ria.ru/20210720/schwarzenegger-1741911230.html

Арнольд Шварценеггер поздравил с днем рождения Александра Невского

Арнольд Шварценеггер поздравил с днем рождения Александра Невского - РИА Новости, 20.07.2021

Арнольд Шварценеггер поздравил с днем рождения Александра Невского

Арнольд Шварценеггер и Ральф Меллер поздравили Александра Невского с 50-летием. Об этом актер сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T01:29

2021-07-20T01:29

2021-07-20T01:29

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Арнольд Шварценеггер и Ральф Меллер поздравили Александра Невского с 50-летием. Об этом актер сообщил в личном микроблоге. Невский поблагодарил их за совместный ланч и подарки. Актер также поделился с подписчиками фото и видео с Шварценеггером и Меллером. Судя по опубликованным им кадрам, со своими коллегами он встретился в ресторане. "Я всегда буду благодарен этим двум легендам за то, что они вдохновили меня (и миллионы других людей) на борьбу за достижение поставленной цели, а также за многолетнюю дружбу и поддержку!" — признается Невский. "Днюха с Арни. Что еще может быть лучше?", "Вот этого видео я ждал тысячу лет. Я думал: неправда, что они друзья, а оказалось... Жду дуэт в новой части "Неудержимых", надеюсь, хоть где-то увижу их вместе", "Александр, класс! Мечты сбываются!", "Прекрасный день рождения!" — отреагировали пользователи.

https://ria.ru/20210111/kino-1591231011.html

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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, александр невский, арнольд шварценеггер