https://ria.ru/20210720/schwarzenegger-1741911230.html
Арнольд Шварценеггер поздравил с днем рождения Александра Невского
Арнольд Шварценеггер поздравил с днем рождения Александра Невского - РИА Новости, 20.07.2021
Арнольд Шварценеггер поздравил с днем рождения Александра Невского
Арнольд Шварценеггер и Ральф Меллер поздравили Александра Невского с 50-летием. Об этом актер сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T01:29
2021-07-20T01:29
2021-07-20T01:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
александр невский
арнольд шварценеггер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741910452_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_1f7084bd6f6c0a53fe45502c34fd2e81.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Арнольд Шварценеггер и Ральф Меллер поздравили Александра Невского с 50-летием. Об этом актер сообщил в личном микроблоге. Невский поблагодарил их за совместный ланч и подарки. Актер также поделился с подписчиками фото и видео с Шварценеггером и Меллером. Судя по опубликованным им кадрам, со своими коллегами он встретился в ресторане. "Я всегда буду благодарен этим двум легендам за то, что они вдохновили меня (и миллионы других людей) на борьбу за достижение поставленной цели, а также за многолетнюю дружбу и поддержку!" — признается Невский. "Днюха с Арни. Что еще может быть лучше?", "Вот этого видео я ждал тысячу лет. Я думал: неправда, что они друзья, а оказалось... Жду дуэт в новой части "Неудержимых", надеюсь, хоть где-то увижу их вместе", "Александр, класс! Мечты сбываются!", "Прекрасный день рождения!" — отреагировали пользователи.
https://ria.ru/20210111/kino-1591231011.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741910452_371:0:3003:1974_1920x0_80_0_0_efbf09c9a0e656c45afdfb20079d12e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, александр невский, арнольд шварценеггер
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Арнольд Шварценеггер и Ральф Меллер поздравили Александра Невского с 50-летием. Об этом актер сообщил
в личном микроблоге.
Невский поблагодарил их за совместный ланч и подарки.
Актер также поделился с подписчиками фото и видео с Шварценеггером и Меллером. Судя по опубликованным им кадрам, со своими коллегами он встретился в ресторане.
"Я всегда буду благодарен этим двум легендам за то, что они вдохновили меня (и миллионы других людей) на борьбу за достижение поставленной цели, а также за многолетнюю дружбу и поддержку!" — признается Невский.
"Днюха с Арни. Что еще может быть лучше?", "Вот этого видео я ждал тысячу лет. Я думал: неправда, что они друзья, а оказалось... Жду дуэт в новой части "Неудержимых", надеюсь, хоть где-то увижу их вместе", "Александр, класс! Мечты сбываются!", "Прекрасный день рождения!" — отреагировали пользователи.