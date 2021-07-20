https://ria.ru/20210720/samolet-1742100170.html
Презентация нового "Сухого" на МАКС-2021. Прямая трансляция
Презентация нового "Сухого" на МАКС-2021. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.07.2021
Презентация нового "Сухого" на МАКС-2021. Прямая трансляция
Новый военный российский истребитель ЛТС "Сухой" представляют на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:50
2021-07-20T19:50
2021-07-20T19:50
макс-2021
россия
сухой (холдинговая компания)
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Новый военный российский истребитель ЛТС "Сухой" представляют на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.
россия
РИА Новости
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4.7
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2021
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Презентация нового самолета "Сухого" на МАКС-2021
LIVE: Презентация нового самолета "Сухого" на МАКС-2021
2021-07-20T19:50
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, макс-2021, россия, сухой (холдинговая компания)
Презентация нового "Сухого" на МАКС-2021. Прямая трансляция
Новый военный российский истребитель ЛТС "Сухой" представляют на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.
2021-07-20T19:50
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PT1S
Презентация нового "Сухого" на МАКС-2021. Прямая трансляция
Новый военный российский истребитель ЛТС "Сухой" представляют на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.