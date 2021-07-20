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Презентация нового "Сухого" на МАКС-2021. Прямая трансляция
Презентация нового "Сухого" на МАКС-2021. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.07.2021
Презентация нового "Сухого" на МАКС-2021. Прямая трансляция
Новый военный российский истребитель ЛТС "Сухой" представляют на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском. РИА Новости, 20.07.2021
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россия
сухой (холдинговая компания)
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Новый военный российский истребитель ЛТС "Сухой" представляют на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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LIVE: Презентация нового самолета "Сухого" на МАКС-2021
LIVE: Презентация нового самолета "Сухого" на МАКС-2021
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видео, макс-2021, россия, сухой (холдинговая компания)
Презентация нового "Сухого" на МАКС-2021. Прямая трансляция
Новый военный российский истребитель ЛТС "Сухой" представляют на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.
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19:50 20.07.2021
 

Презентация нового "Сухого" на МАКС-2021. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Новый военный российский истребитель ЛТС "Сухой" представляют на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.
 
МАКС-2021РоссияСухой (холдинговая компания)
 
 
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