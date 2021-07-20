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Главе ставропольского ГИБДД Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы
Главе ставропольского ГИБДД Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 20.07.2021
Главе ставропольского ГИБДД Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы
Начальнику УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:49
2021-07-20T20:24
задержание главы угибдд ставрополья
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
россия
гумвд
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Начальнику УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.В СК отметили, что Сафонов и шесть участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - задержаны.Согласно части 6 статьи 290 УК РФ, Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки - более 1,3 миллиарда рублей.
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задержание главы угибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), россия, гумвд, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия
15:49 20.07.2021 (обновлено: 20:24 20.07.2021)
 
Главе ставропольского ГИБДД Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы

Главу ГИБДД Ставрополья Сафонова подозревают в получении взяток на сумму более 19 миллионов рублей

© Фото : stavregion.ruАлексей Сафонов
Алексей Сафонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : stavregion.ru
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Начальнику УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.
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В СК отметили, что Сафонов и шесть участников ОПГ - экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц - задержаны.
Согласно части 6 статьи 290 УК РФ, Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки - более 1,3 миллиарда рублей.
 
Задержание главы УГИБДД СтавропольяАлексей Сафонов (глава УГИБДД Ставрополья)РоссияГУМВДУГИБДДСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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