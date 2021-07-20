https://ria.ru/20210720/s-400-1741983710.html
В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях с Турцией по С-400
В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях с Турцией по С-400 - РИА Новости, 20.07.2021
В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях с Турцией по С-400
Россия и Турция завершают консультации по контракту на поставку второго полка систем ПВО С-400, сформирована финансовая модель, сообщил журналистам в ходе... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:49
2021-07-20T10:49
2021-07-20T10:50
макс-2021
авиасалон макс
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александр михеев
мевлют чавушоглу
с-400 «триумф»
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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Россия и Турция завершают консультации по контракту на поставку второго полка систем ПВО С-400, сформирована финансовая модель, сообщил журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Проводятся завершающие консультации, сформирована финансовая модель, сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы в этот проект завершим", - сказал он.В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой о покупке второго полка систем ПВО С-400.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.
https://ria.ru/20210617/triumf-1737482466.html
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макс-2021, авиасалон макс, россия, александр михеев, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», рособоронэкспорт, москва, турция, в мире
10:49 20.07.2021 (обновлено: 10:50 20.07.2021)
В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях с Турцией по С-400
Глава Рособоронэкспорта Михеев: Россия и Турция завершают консультации по поставкам полка С-400