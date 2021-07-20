https://ria.ru/20210720/s-400-1741983710.html

В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях с Турцией по С-400

В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях с Турцией по С-400 - РИА Новости, 20.07.2021

В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях с Турцией по С-400

Россия и Турция завершают консультации по контракту на поставку второго полка систем ПВО С-400, сформирована финансовая модель, сообщил журналистам в ходе... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:49

2021-07-20T10:49

2021-07-20T10:50

макс-2021

авиасалон макс

россия

александр михеев

мевлют чавушоглу

с-400 «триумф»

рособоронэкспорт

москва

турция

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Россия и Турция завершают консультации по контракту на поставку второго полка систем ПВО С-400, сформирована финансовая модель, сообщил журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Проводятся завершающие консультации, сформирована финансовая модель, сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы в этот проект завершим", - сказал он.В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой о покупке второго полка систем ПВО С-400.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.

https://ria.ru/20210617/triumf-1737482466.html

россия

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