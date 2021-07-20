https://ria.ru/20210720/ryazan-1742059763.html

Любимов поручил устранить недочеты на проблемных объектах благоустройства

Любимов поручил устранить недочеты на проблемных объектах благоустройства - РИА Новости, 20.07.2021

Любимов поручил устранить недочеты на проблемных объектах благоустройства

Губернатор Рязанской области Николай Любимов потребовал в кратчайшие сроки устранить все недочеты по благоустройству общественных пространств в регионе и по... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:26

2021-07-20T16:26

2021-07-20T16:26

рязанская область

николай любимов

рязань

общество

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РЯЗАНЬ, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов потребовал в кратчайшие сроки устранить все недочеты по благоустройству общественных пространств в регионе и по каждому объекту провести претензионную работу.Любимов во вторник в ходе заседания правительства Рязанской области конкретизировал озвученное на предыдущем совещании поручение активизировать депутатский контроль за благоустройством общественных пространств. Губернатор напомнил, что депутатам всех уровней совместно с представителями министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области и главами местных администраций необходимо было провести контроль проблемных объектов, разобраться и выяснить причины сдвигов сроков благоустройства по каждой общественной территории."Эту работу я просил провести максимально быстро, в течение десяти дней. Неделя уже прошла, часть объектов проверены. И надеюсь, что отчет с результатами контрольных мероприятий я получу вовремя. Обязательно потом обсудим его на заседании правительства. В целом понимание ситуации уже есть по всем таким территориям. Причины нарушений известны. Сейчас самое главное – устранить все недоработки по благоустройству в кратчайшие сроки", – сказал Любимов.По его словам, нужна оперативная работа с недобросовестными подрядчиками - со стороны министерства ТЭК и ЖКХ, глав администраций, в первую очередь Рязани, где объектов благоустройства больше, чем в других районах.Любимов отметил, что сводный отчет, который к концу текущей недели представит министерство ТЭК и ЖКХ, должен содержать конкретные мероприятия."По каждому объекту благоустройства, где сорваны сроки, провести претензионную работу. Должно быть четко указано, какие конкретные меры приняты, что будет сделано для устранения недоработок и когда. Эта информация должна быть доведена до общества", - заявил глава региона.Губернатор обратил внимание, что планы 2021 года по благоустройству общественных пространств должны быть полностью реализованы, своевременно и без потерь в качестве. Любимов напомнил, что лично посетит каждый проблемный объект. "И главное – спрошу у людей, местных жителей, все ли их устраивает и выполнены ли те работы, о которых было заявлено", – сказал Любимов.

https://ria.ru/20210708/proisshestviya-1740416339.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/ryazan-1737260438.html

рязань

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николай любимов, рязань, общество