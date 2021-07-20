Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210720/ryazan-1742059763.html
Любимов поручил устранить недочеты на проблемных объектах благоустройства
Любимов поручил устранить недочеты на проблемных объектах благоустройства - РИА Новости, 20.07.2021
Любимов поручил устранить недочеты на проблемных объектах благоустройства
Губернатор Рязанской области Николай Любимов потребовал в кратчайшие сроки устранить все недочеты по благоустройству общественных пространств в регионе и по... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:26
2021-07-20T16:26
рязанская область
николай любимов
рязань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40527/43/405274377_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_35c71985754b85c28e12e62ecf225f78.jpg
РЯЗАНЬ, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов потребовал в кратчайшие сроки устранить все недочеты по благоустройству общественных пространств в регионе и по каждому объекту провести претензионную работу.Любимов во вторник в ходе заседания правительства Рязанской области конкретизировал озвученное на предыдущем совещании поручение активизировать депутатский контроль за благоустройством общественных пространств. Губернатор напомнил, что депутатам всех уровней совместно с представителями министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области и главами местных администраций необходимо было провести контроль проблемных объектов, разобраться и выяснить причины сдвигов сроков благоустройства по каждой общественной территории."Эту работу я просил провести максимально быстро, в течение десяти дней. Неделя уже прошла, часть объектов проверены. И надеюсь, что отчет с результатами контрольных мероприятий я получу вовремя. Обязательно потом обсудим его на заседании правительства. В целом понимание ситуации уже есть по всем таким территориям. Причины нарушений известны. Сейчас самое главное – устранить все недоработки по благоустройству в кратчайшие сроки", – сказал Любимов.По его словам, нужна оперативная работа с недобросовестными подрядчиками - со стороны министерства ТЭК и ЖКХ, глав администраций, в первую очередь Рязани, где объектов благоустройства больше, чем в других районах.Любимов отметил, что сводный отчет, который к концу текущей недели представит министерство ТЭК и ЖКХ, должен содержать конкретные мероприятия."По каждому объекту благоустройства, где сорваны сроки, провести претензионную работу. Должно быть четко указано, какие конкретные меры приняты, что будет сделано для устранения недоработок и когда. Эта информация должна быть доведена до общества", - заявил глава региона.Губернатор обратил внимание, что планы 2021 года по благоустройству общественных пространств должны быть полностью реализованы, своевременно и без потерь в качестве. Любимов напомнил, что лично посетит каждый проблемный объект. "И главное – спрошу у людей, местных жителей, все ли их устраивает и выполнены ли те работы, о которых было заявлено", – сказал Любимов.
https://ria.ru/20210708/proisshestviya-1740416339.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/ryazan-1737260438.html
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40527/43/405274377_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_409b07bbbbabfa25ef0e16d0ce95d0e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай любимов, рязань, общество
16:26 20.07.2021
 
Любимов поручил устранить недочеты на проблемных объектах благоустройства

Любимов: необходима претензионная работа по рязанским объектам благоустройства

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкГород Рязань
Город Рязань - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов потребовал в кратчайшие сроки устранить все недочеты по благоустройству общественных пространств в регионе и по каждому объекту провести претензионную работу.
Любимов во вторник в ходе заседания правительства Рязанской области конкретизировал озвученное на предыдущем совещании поручение активизировать депутатский контроль за благоустройством общественных пространств. Губернатор напомнил, что депутатам всех уровней совместно с представителями министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области и главами местных администраций необходимо было провести контроль проблемных объектов, разобраться и выяснить причины сдвигов сроков благоустройства по каждой общественной территории.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 12:35
В Рязани подростков заподозрили в убийстве двух бомжей
"Эту работу я просил провести максимально быстро, в течение десяти дней. Неделя уже прошла, часть объектов проверены. И надеюсь, что отчет с результатами контрольных мероприятий я получу вовремя. Обязательно потом обсудим его на заседании правительства. В целом понимание ситуации уже есть по всем таким территориям. Причины нарушений известны. Сейчас самое главное – устранить все недоработки по благоустройству в кратчайшие сроки", – сказал Любимов.
По его словам, нужна оперативная работа с недобросовестными подрядчиками - со стороны министерства ТЭК и ЖКХ, глав администраций, в первую очередь Рязани, где объектов благоустройства больше, чем в других районах.
Любимов отметил, что сводный отчет, который к концу текущей недели представит министерство ТЭК и ЖКХ, должен содержать конкретные мероприятия.
"По каждому объекту благоустройства, где сорваны сроки, провести претензионную работу. Должно быть четко указано, какие конкретные меры приняты, что будет сделано для устранения недоработок и когда. Эта информация должна быть доведена до общества", - заявил глава региона.
Губернатор обратил внимание, что планы 2021 года по благоустройству общественных пространств должны быть полностью реализованы, своевременно и без потерь в качестве. Любимов напомнил, что лично посетит каждый проблемный объект. "И главное – спрошу у людей, местных жителей, все ли их устраивает и выполнены ли те работы, о которых было заявлено", – сказал Любимов.
Сотрудник СК на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 16:49В России
Главврачу больницы в Рязани предъявили обвинение после пожара с жертвами
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
Лента новостейМолния