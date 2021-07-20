https://ria.ru/20210720/rudenya-1742064401.html
Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей
Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей - РИА Новости, 20.07.2021
Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей
Власти Тверской области до 2024 года на реализацию в регионе национального проекта "Образование" направят более 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:44
2021-07-20T16:44
2021-07-20T17:41
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742078557_0:89:2000:1215_1920x0_80_0_0_b7ccf8e5a2ae0b875b95ec02f91f8f0b.jpg
ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. Власти Тверской области до 2024 года на реализацию в регионе национального проекта "Образование" направят более 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ход исполнения нацпроекта рассматривался во вторник на заседании областного правительства."Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи должны обеспечиваться государством вне зависимости от места проживания учащихся. Перед нами стоит задача воспитания социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании кабинета министров.В регионе в рамках нацпроекта "Образование" реализуются региональные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальная активность" и ""Патриотическое воспитание".Проект "Современная школа" предполагает создание детского технопарка "Кванториум", обновление материально-технической базы девяти коррекционных школ, открытие в малых городах и сельских школах Верхневолжья 300 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Кроме того, в образовательных организациях будет создано более 2,5 тысячи новых учебных мест, которые появятся благодаря введению в эксплуатацию трех новых школ и проведению капитальных ремонтов в 12 учреждениях.В ближайшие два года в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке будут открыты "IT-кубы" – более 6 тысяч ребят смогут пройти обучение по таким направлениям, как системное администрирование и программирование. Первый центр был построен в Удомле в 2020 году, его воспитанниками уже стали более 2 тысяч детей, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210713/klaster-1741112664.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742078557_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_033595a1f37e128feba5e28990a60aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. Власти Тверской области до 2024 года на реализацию в регионе национального проекта "Образование" направят более 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ход исполнения нацпроекта рассматривался во вторник на заседании областного правительства.
"Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи должны обеспечиваться государством вне зависимости от места проживания учащихся. Перед нами стоит задача воспитания социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций", - сказал губернатор области Игорь Руденя
на заседании кабинета министров.
В регионе в рамках нацпроекта "Образование" реализуются региональные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальная активность" и ""Патриотическое воспитание".
Проект "Современная школа" предполагает создание детского технопарка "Кванториум", обновление материально-технической базы девяти коррекционных школ, открытие в малых городах и сельских школах Верхневолжья 300 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Кроме того, в образовательных организациях будет создано более 2,5 тысячи новых учебных мест, которые появятся благодаря введению в эксплуатацию трех новых школ и проведению капитальных ремонтов в 12 учреждениях.
В ближайшие два года в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке будут открыты "IT-кубы" – более 6 тысяч ребят смогут пройти обучение по таким направлениям, как системное администрирование и программирование. Первый центр был построен в Удомле в 2020 году, его воспитанниками уже стали более 2 тысяч детей, отметили в пресс-службе.