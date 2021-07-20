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Тверская область
https://ria.ru/20210720/rudenya-1742064401.html
Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей
Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей - РИА Новости, 20.07.2021
Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей
Власти Тверской области до 2024 года на реализацию в регионе национального проекта "Образование" направят более 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:44
2021-07-20T17:41
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. Власти Тверской области до 2024 года на реализацию в регионе национального проекта "Образование" направят более 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ход исполнения нацпроекта рассматривался во вторник на заседании областного правительства."Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи должны обеспечиваться государством вне зависимости от места проживания учащихся. Перед нами стоит задача воспитания социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании кабинета министров.В регионе в рамках нацпроекта "Образование" реализуются региональные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальная активность" и ""Патриотическое воспитание".Проект "Современная школа" предполагает создание детского технопарка "Кванториум", обновление материально-технической базы девяти коррекционных школ, открытие в малых городах и сельских школах Верхневолжья 300 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Кроме того, в образовательных организациях будет создано более 2,5 тысячи новых учебных мест, которые появятся благодаря введению в эксплуатацию трех новых школ и проведению капитальных ремонтов в 12 учреждениях.В ближайшие два года в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке будут открыты "IT-кубы" – более 6 тысяч ребят смогут пройти обучение по таким направлениям, как системное администрирование и программирование. Первый центр был построен в Удомле в 2020 году, его воспитанниками уже стали более 2 тысяч детей, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя
16:44 20.07.2021 (обновлено: 17:41 20.07.2021)
 

Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей
Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. Власти Тверской области до 2024 года на реализацию в регионе национального проекта "Образование" направят более 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ход исполнения нацпроекта рассматривался во вторник на заседании областного правительства.
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"Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи должны обеспечиваться государством вне зависимости от места проживания учащихся. Перед нами стоит задача воспитания социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании кабинета министров.
В регионе в рамках нацпроекта "Образование" реализуются региональные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальная активность" и ""Патриотическое воспитание".
Проект "Современная школа" предполагает создание детского технопарка "Кванториум", обновление материально-технической базы девяти коррекционных школ, открытие в малых городах и сельских школах Верхневолжья 300 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Кроме того, в образовательных организациях будет создано более 2,5 тысячи новых учебных мест, которые появятся благодаря введению в эксплуатацию трех новых школ и проведению капитальных ремонтов в 12 учреждениях.
В ближайшие два года в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке будут открыты "IT-кубы" – более 6 тысяч ребят смогут пройти обучение по таким направлениям, как системное администрирование и программирование. Первый центр был построен в Удомле в 2020 году, его воспитанниками уже стали более 2 тысяч детей, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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