https://ria.ru/20210720/rudenya-1742064401.html

Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей

Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей - РИА Новости, 20.07.2021

Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей

Власти Тверской области до 2024 года на реализацию в регионе национального проекта "Образование" направят более 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:44

2021-07-20T16:44

2021-07-20T17:41

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. Власти Тверской области до 2024 года на реализацию в регионе национального проекта "Образование" направят более 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ход исполнения нацпроекта рассматривался во вторник на заседании областного правительства."Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи должны обеспечиваться государством вне зависимости от места проживания учащихся. Перед нами стоит задача воспитания социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании кабинета министров.В регионе в рамках нацпроекта "Образование" реализуются региональные проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальная активность" и ""Патриотическое воспитание".Проект "Современная школа" предполагает создание детского технопарка "Кванториум", обновление материально-технической базы девяти коррекционных школ, открытие в малых городах и сельских школах Верхневолжья 300 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Кроме того, в образовательных организациях будет создано более 2,5 тысячи новых учебных мест, которые появятся благодаря введению в эксплуатацию трех новых школ и проведению капитальных ремонтов в 12 учреждениях.В ближайшие два года в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке будут открыты "IT-кубы" – более 6 тысяч ребят смогут пройти обучение по таким направлениям, как системное администрирование и программирование. Первый центр был построен в Удомле в 2020 году, его воспитанниками уже стали более 2 тысяч детей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210713/klaster-1741112664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя