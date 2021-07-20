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Онлайн-конференция к 300-летию Российской империи
Онлайн-конференция к 300-летию Российской империи - РИА Новости, 20.07.2021
Онлайн-конференция к 300-летию Российской империи
22 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция Общественного оргкомитета по празднованию 300-летия Российской империи.
2021-07-20T17:03
2021-07-20T17:03
анонсы
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Задать вопросУчастники: - депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- президент Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей КАРПОВ;- общественный деятель Сергей БАБУРИН;- президент благотворительного фонда "Наследие" генерал-лейтенант Леонид РЕШЕТНИКОВ;- народный артист России Александр МИХАЙЛОВ;- главный редактор журнала "Историк" Владимир РУДАКОВ;- президент ассоциации "Франко-российский альянс" Александр ТРУБЕЦКОЙ;- публицист Егор ХОЛМОГОРОВ. 2 ноября 2021 года исполняется 300 лет со дня провозглашения России империей, обретения российским государством статуса великой державы. Цель празднования – подчеркнуть неразрывность российской истории (Российская Федерация – правопродолжатель и СССР, и Российской империи), показать вклад всех народов империи в создание и защиту великого государства, развитие его культуры, науки и экономики, напомнить миру о традиционной роли и месте России в международных делах, о ее вкладе в мировое развитие.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:03 20.07.2021
 

Онлайн-конференция к 300-летию Российской империи

Читать ria.ru в
22 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция Общественного оргкомитета по празднованию 300-летия Российской империи.
Задать вопрос

Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- президент Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей КАРПОВ;
- общественный деятель Сергей БАБУРИН;
- президент благотворительного фонда "Наследие" генерал-лейтенант Леонид РЕШЕТНИКОВ;
- народный артист России Александр МИХАЙЛОВ;
- главный редактор журнала "Историк" Владимир РУДАКОВ;
- президент ассоциации "Франко-российский альянс" Александр ТРУБЕЦКОЙ;
- публицист Егор ХОЛМОГОРОВ.

2 ноября 2021 года исполняется 300 лет со дня провозглашения России империей, обретения российским государством статуса великой державы. Цель празднования – подчеркнуть неразрывность российской истории (Российская Федерация – правопродолжатель и СССР, и Российской империи), показать вклад всех народов империи в создание и защиту великого государства, развитие его культуры, науки и экономики, напомнить миру о традиционной роли и месте России в международных делах, о ее вкладе в мировое развитие.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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