https://ria.ru/20210720/rossiyskaya-imperiya-1742070701.html

Онлайн-конференция к 300-летию Российской империи

Онлайн-конференция к 300-летию Российской империи - РИА Новости, 20.07.2021

Онлайн-конференция к 300-летию Российской империи

22 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция Общественного оргкомитета по празднованию 300-летия Российской империи.

2021-07-20T17:03

2021-07-20T17:03

2021-07-20T17:03

анонсы

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Задать вопросУчастники: - депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- президент Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей КАРПОВ;- общественный деятель Сергей БАБУРИН;- президент благотворительного фонда "Наследие" генерал-лейтенант Леонид РЕШЕТНИКОВ;- народный артист России Александр МИХАЙЛОВ;- главный редактор журнала "Историк" Владимир РУДАКОВ;- президент ассоциации "Франко-российский альянс" Александр ТРУБЕЦКОЙ;- публицист Егор ХОЛМОГОРОВ. 2 ноября 2021 года исполняется 300 лет со дня провозглашения России империей, обретения российским государством статуса великой державы. Цель празднования – подчеркнуть неразрывность российской истории (Российская Федерация – правопродолжатель и СССР, и Российской империи), показать вклад всех народов империи в создание и защиту великого государства, развитие его культуры, науки и экономики, напомнить миру о традиционной роли и месте России в международных делах, о ее вкладе в мировое развитие.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы