Онлайн-конференция к 300-летию Российской империи
22 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция Общественного оргкомитета по празднованию 300-летия Российской империи.
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Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- президент Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей КАРПОВ;
- общественный деятель Сергей БАБУРИН;
- президент благотворительного фонда "Наследие" генерал-лейтенант Леонид РЕШЕТНИКОВ;
- народный артист России Александр МИХАЙЛОВ;
- главный редактор журнала "Историк" Владимир РУДАКОВ;
- президент ассоциации "Франко-российский альянс" Александр ТРУБЕЦКОЙ;
- публицист Егор ХОЛМОГОРОВ.
2 ноября 2021 года исполняется 300 лет со дня провозглашения России империей, обретения российским государством статуса великой державы. Цель празднования – подчеркнуть неразрывность российской истории (Российская Федерация – правопродолжатель и СССР, и Российской империи), показать вклад всех народов империи в создание и защиту великого государства, развитие его культуры, науки и экономики, напомнить миру о традиционной роли и месте России в международных делах, о ее вкладе в мировое развитие.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- президент Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей КАРПОВ;
- общественный деятель Сергей БАБУРИН;
- президент благотворительного фонда "Наследие" генерал-лейтенант Леонид РЕШЕТНИКОВ;
- народный артист России Александр МИХАЙЛОВ;
- главный редактор журнала "Историк" Владимир РУДАКОВ;
- президент ассоциации "Франко-российский альянс" Александр ТРУБЕЦКОЙ;
- публицист Егор ХОЛМОГОРОВ.
2 ноября 2021 года исполняется 300 лет со дня провозглашения России империей, обретения российским государством статуса великой державы. Цель празднования – подчеркнуть неразрывность российской истории (Российская Федерация – правопродолжатель и СССР, и Российской империи), показать вклад всех народов империи в создание и защиту великого государства, развитие его культуры, науки и экономики, напомнить миру о традиционной роли и месте России в международных делах, о ее вкладе в мировое развитие.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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