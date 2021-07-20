https://ria.ru/20210720/reyting-partiy-1742044694.html

Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий

Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий - РИА Новости, 20.07.2021

Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий

22 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Рейтинги партий: оценка текущих и прогноз итоговых".

2021-07-20T15:14

2021-07-20T15:14

2021-07-20T15:14

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Задать вопрос Участники:- политолог Марат БАШИРОВ;- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ; - руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ; - директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ; - руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ. Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА. До выборов в Государственную Думу Российской Федерации осталось меньше двух месяцев. Избирательная кампания в разгаре. Какие факторы влияют на изменение рейтингов партий? Каковы прогнозы итогов выборов?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы