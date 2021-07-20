Круглый стол ЭИСИ о рейтингах партий
22 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Рейтинги партий: оценка текущих и прогноз итоговых".
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Участники:
- политолог Марат БАШИРОВ;
- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
До выборов в Государственную Думу Российской Федерации осталось меньше двух месяцев. Избирательная кампания в разгаре.
Какие факторы влияют на изменение рейтингов партий? Каковы прогнозы итогов выборов?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- политолог Марат БАШИРОВ;
- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
До выборов в Государственную Думу Российской Федерации осталось меньше двух месяцев. Избирательная кампания в разгаре.
Какие факторы влияют на изменение рейтингов партий? Каковы прогнозы итогов выборов?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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