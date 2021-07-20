16:35 20.07.2021 (обновлено: 18:17 20.07.2021)
Биржевая цена бензина Аи-92 побила очередной рекорд
Биржевая цена бензина Аи-92 второй день подряд обновляет рекорд
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд установила рекордное значение, следует из данных биржи.
По итогам торгов во вторник биржевая цена Аи-92, согласно территориальному индексу по Европейской части России, составила 56 751 рубль за тонну, увеличившись за сутки на 0,82%. На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а в понедельник снова пошла вверх.
Бензин Аи-95 продолжает приближаться к рекорду, который был достигнут в июле 2020 года - 59 784 рубля за тонну. По итогам торгов во вторник его цена подросла на 0,54% и составила 59 498 рублей за тонну.
"Рост биржевых цен на бензины и дизель обусловлен, в первую очередь, ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже", - прокомментировал РИА Новости динамику цен президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. Он добавил, что повышение цен - это ежегодное сезонное явление. В этом году дополнительное влияние оказывают рост экономики после прошлогодних локдаунов и развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ. Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.
По его словам, биржа - очень значимый элемент инфраструктуры топливного рынка благодаря своей быстроте, надежности и удобству. Так, в прошлом году каждая четвертая тонна нефтепродуктов в России торговалась через биржу. Внебиржевой рынок во многом следует за биржевыми ценами.
Минэнерго РФ ранее сообщало, что ожидает поставки бензина на внутренний рынок в июле на уровне аналогичного периода допандемийного 2019 года благодаря сокращению экспорта. При этом рост выпуска бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца поспособствует дальнейшей стабилизации биржевых цен, отмечало министерство.
Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) во вторник также выросла на 0,8% после резкого падения на 2,7% в понедельник. Теперь цена на СУГ составляет 38 817 рублей. На прошлой неделе она три дня подряд обновляла максимумы, достигнув рекорда в 39 577 рублей за тонну.
Территориальный биржевой индекс рассчитывается на местах производства, расположенных на территории Европейской части России, Урала-Сибири и Сибири-Дальнего Востока. Основным считается значение индекса по Европейской части. Национальный же индекс отражает усредненную стоимость топлива по всем регионам России.
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