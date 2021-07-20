https://ria.ru/20210720/ranenie-1741970553.html

Азербайджан заявил о ранении офицера из-за обстрела со стороны Армении

Азербайджан заявил о ранении офицера из-за обстрела со стороны Армении - РИА Новости, 20.07.2021

Азербайджан заявил о ранении офицера из-за обстрела со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило о ранении младшего офицера в результате обстрела вооруженными силами Армении на нахичеванском направлении общей границы. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:19

2021-07-20T09:19

2021-07-20T09:19

минобороны азербайджана

минобороны армении

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582326958_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_5120689997db96cfc9d7372da410e195.jpg

БАКУ, 20 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило о ранении младшего офицера в результате обстрела вооруженными силами Армении на нахичеванском направлении общей границы."Девятнадцатого июля примерно в 23:40 (22:40 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской Армии, старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение. Ответным огнем противник был подавлен", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.Отмечается, что в настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210720/armeniya-1741954247.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире