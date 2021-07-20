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Азербайджан заявил о ранении офицера из-за обстрела со стороны Армении
Азербайджан заявил о ранении офицера из-за обстрела со стороны Армении - РИА Новости, 20.07.2021
Азербайджан заявил о ранении офицера из-за обстрела со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило о ранении младшего офицера в результате обстрела вооруженными силами Армении на нахичеванском направлении общей границы. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:19
2021-07-20T09:19
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
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БАКУ, 20 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило о ранении младшего офицера в результате обстрела вооруженными силами Армении на нахичеванском направлении общей границы."Девятнадцатого&nbsp;июля примерно в 23:40 (22:40 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской Армии, старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение. Ответным огнем противник был подавлен", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.Отмечается, что в настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210720/armeniya-1741954247.html
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минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире
09:19 20.07.2021
 
Азербайджан заявил о ранении офицера из-за обстрела со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило о ранении младшего офицера из-за обстрела со стороны Армении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 20 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило о ранении младшего офицера в результате обстрела вооруженными силами Армении на нахичеванском направлении общей границы.
"Девятнадцатого июля примерно в 23:40 (22:40 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской Армии, старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение. Ответным огнем противник был подавлен", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.
Отмечается, что в настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 00:58
В Армении сообщили о применении азербайджанскими ВС минометов на границе
 
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