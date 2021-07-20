Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/putin-1742051052.html
Путин попросил доложить об отечественном авиастроении
Путин попросил доложить об отечественном авиастроении - РИА Новости, 20.07.2021
Путин попросил доложить об отечественном авиастроении
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам гражданского авиастроения попросил доложить, как идет сертификация новой авиатехники, когда начнутся... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:43
2021-07-20T16:01
макс-2021
владимир путин
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742029755_0:191:2901:1823_1920x0_80_0_0_d8b8a40e8ddbdd6b32c1f499646129fa.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам гражданского авиастроения попросил доложить, как идет сертификация новой авиатехники, когда начнутся поставки и как обстоят дела с серийным производством."Все последние годы мы уделяли особое внимание модернизации авиапрома, укреплению его финансовой базы, повышению конкурентоспособности продукции. Ставка всегда делалась на продвижение приоритетных проектов гражданской авиации и прежде всего это современные авиалайнеры... Сегодня прошу рассказать, как идет сертификация этих машин, когда начнутся поставки, как обстоят дела с серийным производством, созданием системы послепродажного обслуживания", - сказал Путин.Президент РФ Владимир Путин попросил доложить, на какой стадии находится разработка программы госзаказа на гражданские воздушные суда отечественного производства."На майском совещании правительству было поручено разработать и утвердить программу государственного заказа на гражданские воздушные суда отечественного производства на период до 2030 года. Хотел бы сегодня услышать, в какой стадии находится разработка этой программы", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210720/istrebitel-1742031819.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742029755_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c7f8569c408fdc531c2aa8830d1bad01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, владимир путин, авиация
15:43 20.07.2021 (обновлено: 16:01 20.07.2021)
 
Путин попросил доложить об отечественном авиастроении

Путин попросил доложить об отечественном серийном производстве авиатехники

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет пассажирского самолета МС-21-310 на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Макет пассажирского самолета МС-21-310 на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам гражданского авиастроения попросил доложить, как идет сертификация новой авиатехники, когда начнутся поставки и как обстоят дела с серийным производством.
"Все последние годы мы уделяли особое внимание модернизации авиапрома, укреплению его финансовой базы, повышению конкурентоспособности продукции. Ставка всегда делалась на продвижение приоритетных проектов гражданской авиации и прежде всего это современные авиалайнеры... Сегодня прошу рассказать, как идет сертификация этих машин, когда начнутся поставки, как обстоят дела с серийным производством, созданием системы послепродажного обслуживания", - сказал Путин.
Путину показали новый истребитель Сухого - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 14:16
Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель
Президент РФ Владимир Путин попросил доложить, на какой стадии находится разработка программы госзаказа на гражданские воздушные суда отечественного производства.
"На майском совещании правительству было поручено разработать и утвердить программу государственного заказа на гражданские воздушные суда отечественного производства на период до 2030 года. Хотел бы сегодня услышать, в какой стадии находится разработка этой программы", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.
 
МАКС-2021Владимир ПутинАвиация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
Лента новостейМолния