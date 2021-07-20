https://ria.ru/20210720/putin-1742051052.html
Путин попросил доложить об отечественном авиастроении
Путин попросил доложить об отечественном авиастроении - РИА Новости, 20.07.2021
Путин попросил доложить об отечественном авиастроении
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам гражданского авиастроения попросил доложить, как идет сертификация новой авиатехники, когда начнутся... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:43
2021-07-20T15:43
2021-07-20T16:01
макс-2021
владимир путин
авиация
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам гражданского авиастроения попросил доложить, как идет сертификация новой авиатехники, когда начнутся поставки и как обстоят дела с серийным производством."Все последние годы мы уделяли особое внимание модернизации авиапрома, укреплению его финансовой базы, повышению конкурентоспособности продукции. Ставка всегда делалась на продвижение приоритетных проектов гражданской авиации и прежде всего это современные авиалайнеры... Сегодня прошу рассказать, как идет сертификация этих машин, когда начнутся поставки, как обстоят дела с серийным производством, созданием системы послепродажного обслуживания", - сказал Путин.Президент РФ Владимир Путин попросил доложить, на какой стадии находится разработка программы госзаказа на гражданские воздушные суда отечественного производства."На майском совещании правительству было поручено разработать и утвердить программу государственного заказа на гражданские воздушные суда отечественного производства на период до 2030 года. Хотел бы сегодня услышать, в какой стадии находится разработка этой программы", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.
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макс-2021, владимир путин, авиация
15:43 20.07.2021 (обновлено: 16:01 20.07.2021)
Путин попросил доложить об отечественном авиастроении
Путин попросил доложить об отечественном серийном производстве авиатехники
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
на совещании по вопросам гражданского авиастроения попросил доложить, как идет сертификация новой авиатехники, когда начнутся поставки и как обстоят дела с серийным производством.
"Все последние годы мы уделяли особое внимание модернизации авиапрома, укреплению его финансовой базы, повышению конкурентоспособности продукции. Ставка всегда делалась на продвижение приоритетных проектов гражданской авиации и прежде всего это современные авиалайнеры... Сегодня прошу рассказать, как идет сертификация этих машин, когда начнутся поставки, как обстоят дела с серийным производством, созданием системы послепродажного обслуживания", - сказал Путин.
Президент РФ
Владимир Путин попросил доложить, на какой стадии находится разработка программы госзаказа на гражданские воздушные суда отечественного производства.
"На майском совещании правительству было поручено разработать и утвердить программу государственного заказа на гражданские воздушные суда отечественного производства на период до 2030 года. Хотел бы сегодня услышать, в какой стадии находится разработка этой программы", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.