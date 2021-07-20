https://ria.ru/20210720/putin-1742050000.html

Путин призвал обеспечить стабильную работу авиапредприятий

Путин призвал обеспечить стабильную работу авиапредприятий - РИА Новости, 20.07.2021

Путин призвал обеспечить стабильную работу авиапредприятий

Важно обеспечить стабильную работу авиапредприятий в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:39

2021-07-20T15:39

2021-07-20T15:49

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Важно обеспечить стабильную работу авиапредприятий в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь хотел бы повторить: важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса", - сказал Путин на совещании по вопросам гражданского авиастроения.Президент напомнил, что в мае 2020 года на совещании по вопросам развития авиапрома были приняты дополнительные меры по поддержки отрасли.

https://ria.ru/20210720/ms21-1742024631.html

россия

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россия, владимир путин, общество