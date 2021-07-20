https://ria.ru/20210720/putin-1742021880.html

Дуткевич объяснил важные смыслы "доктрины международных отношений" Путина

Дуткевич объяснил важные смыслы "доктрины международных отношений" Путина - РИА Новости, 20.07.2021

Дуткевич объяснил важные смыслы "доктрины международных отношений" Путина

Статья Владимира Путина об Украине открывает четыре взаимосвязанных пути понимания новой внешнеполитической доктрины России. Таким мнением с RT поделился член... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:28

2021-07-20T13:28

2021-07-20T14:44

международный дискуссионный клуб "валдай"

лев гумилев

анна ахматова

владимир путин

китай

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украина

политика

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Статья Владимира Путина об Украине открывает четыре взаимосвязанных пути понимания новой внешнеполитической доктрины России. Таким мнением с RT поделился член ученого совета "Валдайского клуба" и директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич.Российский лидер в последнее время часто обращается к идеям одного из отцов-основателей концепции современного евразийства, Льва Гумилева, в частности в том, что касается роли цивилизационных и культурных факторов во внутренней политике России, подчеркивает автор.По его мнению, в опубликованной на прошлой неделе статье об Украине президент расширил первоначальные аргументы Гумилева, обрисовав в общих чертах свою "доктрину международных отношений".Прежде чем проанализировать ее ключевые положения и спрогнозировать возможные международные последствия, Дуткевич объяснил, почему "именно Гумилев и почему сейчас".Лев Гумилев родился в семье русской литературной иконы Анны Ахматовой и царского офицера, поэта Николая Гумилева. Он стал видным социальным географом, этнографом и антропологом, чьи работы были направлены на изучение роли культуры, истории, географии и духовности в процессе формирования русского этноса.Однако такие мысли не пользовались популярностью у лидеров многонациональной советской страны, что привело к запрету публикации большей части трудов Гумилева.Все изменилось в конце 1980-х годов, когда под влиянием перестройки общественность наконец обратила на него внимание.Как писал Гумилев, цивилизационная уникальность не препятствует принятию европейских ценностей или идеи политической многополярности. Его взгляды, как напоминает автор со ссылкой на британского журналиста Чарльза Кловера, стали лекалом "для синтеза национализма и интернационализма, который мог лечь в основу идеи о новой Евразии — особого политического образования с такими же границами, как у СССР".Россия, в представлениях Гумилева, обладает собственной великой судьбой, но ей следует быть открытой к межцивилизационному диалогу, обращает внимание Дуткевич.По словам специалиста, для такого консервативного по своим взглядам политика, как Владимир Путин, идеи Гумилева о величии его страны дают основания предположить, что цивилизационная уникальность России может быть использована не только во внутренней, но и в международной повестке.Таким образом, Дуткевич считает, что президент России сформулировал четыре положения.Во-первых, он заявил, что исторические связи имеют большой вес в международных отношениях, так как "русские, украинцы и белорусы являются потомками Древней Руси — крупнейшего государства в Европе", что создает прочную объединяющую основу для их государственности и национального строительства.Во-вторых, Путин признал, что русская цивилизация объединяла три нации, тогда как советская власть их разделила.Наконец, он подчеркнул, что современная украинская элита нарушает культурное, духовное и историческое единство этих наций, подытожил Дуткевич.Но что наиболее интересно, так это идеи, которые составляют основу "доктрины международной политики" Путина, которая рассматривает цивилизацию как мощную конструкцию в системе межгосударственных отношений, пишет эксперт.В связи с этим, заявил автор, статья Путина представляет как минимум четыре пути для интерпретации действий России на международном уровне и ее отношений с ближайшими соседями.Так, это может говорить о том, что Россия разделяет взгляды таких влиятельных игроков на мировой арене, как Китай, Индия, и других "ревизионистских государств", которые рассматривают мировую политику с позиции вступления в новую эру с множеством культурных цивилизационных дискурсов, где цивилизация становится одним из важнейших элементов в новой структуре международных отношений, пишет автор.Это также может свидетельствовать о том, что, по мнению российского лидера, длительный период последних трех столетий доминирующего положения Запада в экономической, культурной и политической сферах не только заканчивается, но и заменяется новой парадигмой, считает Дуткевич.Речь, по его словам, идет о цивилизационной модели международных отношений и регионального диалога, в которой культурные сходства и различия, возможно, будут влиять на глобальные модели сотрудничества, конфронтации и зависимости.Учитывая, что цивилизации становятся важным элементом глобальной политики России, Украине и Белоруссии необходимо сделать невозможное — найти баланс между рациональными, культурными и духовными факторами, которые влияют на развивающийся межгосударственный диалог с Киевом и Минском.Автор заключает, что цивилизация держится на "вере ее участников в приобщение к определенному потоку истории". Таким образом, быть вместе или отдельно (в случае Украины и Белоруссии) — это выбор народа, а не политического истеблишмента.

https://ria.ru/20210713/putin-1741056713.html

https://ria.ru/20210715/ukraina-1741324844.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/ukraina-1741082090.html

https://ria.ru/20210719/ukraina-1741788816.html

https://ria.ru/20210714/statya-1741263057.html

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международный дискуссионный клуб "валдай", лев гумилев, анна ахматова, владимир путин, китай, белоруссия, иран, украина, политика