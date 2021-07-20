08:00 20.07.2021 (обновлено: 08:06 20.07.2021)
"Бросил все": бывший военный рассказал, как пешком дойти до Владивостока
© Фото : из личного архива Андрея ШарашкинаПутешественник
© Фото : из личного архива Андрея Шарашкина
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Бывший военный и учитель истории Андрей Шарашкин четвертый год ходит по России пешком: из Москвы — в Анапу, оттуда в Астрахань, затем через Оренбург, Омск и Барнаул — на Дальний Восток. Берет с собой только самое необходимое, просыпается на рассвете, чтобы засветло добраться до очередного населенного пункта. С особой любовью относится к полузаброшенным деревням и мечтает написать о них книгу.
Мечта всей жизни
Еще в середине 1990-х у Андрея, действующего военнослужащего, появилась мечта — пешком путешествовать по России, чтобы увидеть ее историю воочию. В 2002-м он вышел в отставку, устроился школьным учителем истории и обществознания. Тогда идея оформилась окончательно: Шарашкин наметил примерный маршрут, охватывающий почти все регионы страны. Но удерживала семья — жена и двенадцатилетний сын.
В 2017-м, отдыхая в Анапе, Шарашкин встретил других путешественников, поделился с ними планами. Они-то и разбудили давнюю мечту. К тому моменту он развелся, а сын давно вырос и обзавелся собственной семьей.
© Фото : из личного архива Андрея ШарашкинаАндрей
© Фото : из личного архива Андрея Шарашкина
Андрей
Андрей достал свой старый маршрут. На первом этапе планировал пройти от Москвы до Анапы — 1555 километров. Стартовал в 2018-м: взвалил на плечи сорокакилограммовый рюкзак и просто зашагал на юг. И с тех пор постоянно в пути.
"Иду и вдоль крупных трасс, и по дорогам местного значения. Мне говорят, рядом с проезжей частью небезопасно, а я всегда отвечаю: наоборот, это в лесу можно заблудиться, — рассказывает Шарашкин. — Однажды хотел срезать, еще в самом начале пути в Московской области, и наткнулся на болото. Я в обход — не только не срезал, а еще десять километров добавил".
Умирающие деревни
Шарашкин добрался до Краснодарского края и Дагестана, побывал во многих городах Поволжья, посетил Барнаул, Читу, Хабаровск и Владивосток. Сейчас шагает по Русскому Северу: из Мурманска в Санкт-Петербург. За несколько лет преодолел около тридцати тысяч километров, из них больше двадцати тысяч — на своих двоих. Пользоваться транспортом вообще не хотел, но в Сибири понял: по-другому никак.
"Расстояния между населенными пунктами слишком большие, за день не пройти. Кругом тайга, медведи гуляют — там только ехать", — объясняет Шарашкин.
Его главная цель — больше узнать о заброшенных и умирающих деревнях. Почти каждый день просыпается в пять утра, чтобы к обеду попасть в очередное полузабытое село: "О них почти никому не известно, хочу это изменить".
© Фото : из личного архива Андрея ШарашкинаДеревенский дом в Пряжинском районе Карелии
© Фото : из личного архива Андрея Шарашкина
Деревенский дом в Пряжинском районе Карелии
За день путешественник, как правило, проходит 25-30 километров. С весны и до осени ночует в палатке — разбивает лагерь неподалеку от населенных пунктов. Отдохнув после дороги, исследует окрестности: разговаривает со старожилами, осматривает достопримечательности, заглядывает в местные архивы. Изучил уже более 1,8 тысячи сел и городов.
Зимой останавливается в гостиницах или у друзей. Можно и в палатке переночевать, но в холодную погоду она быстро придет в негодность. "Тогда покупал бы новую каждую неделю", — говорит Шарашкин.
С деньгами помогают родные и подписчики в соцсетях, а также — Тюменский союз ветеранов Афганистана и представители казачества. Андрей экономит, выбирает недорогое жилье.
В дорогу берет только самое необходимое: минимальный запас продуктов, спальник, палатку, газовую горелку, кастрюлю и чайник. Но даже этот "джентльменский набор" весит несколько десятков килограммов. И всегда с Андреем несколько оберегов — два маленьких кристалла каменной соли, которые подарили в Соликамске, и иконка, освященная в городе Карталы Челябинской области.
Волки, медведи и косули
Шарашкин встречался и с дикими животными, и с непорядочными людьми, давно к этому привык и такие происшествия считает рутиной.
"Волки, лоси, косули, лисы, зайцы — кого только не было. Однажды столкнулся и с медведем. Он шел по малиннику, а я по дороге — так и двигались параллельно друг другу. Там было много ягод, и я понимал, что ему не до меня, но все равно следил. Животное ведь непредсказуемое", — рассказывает Андрей.
Часто неприятности приносят люди: под Воронежем украли телефон, в другой раз — планшет в Анапе, а однажды и вовсе увели рюкзак. Но Шарашкин не обижается: "Взяли, значит, им нужнее".
© Фото : из личного архива Андрея ШарашкинаПалатка Андрея в лесу
© Фото : из личного архива Андрея Шарашкина
Палатка Андрея в лесу
Время от времени Андрей устраивает длительные привалы на два-три дня — если сильно устал. Дает о себе знать больная нога: подвернул под Омском в 2019-м. Тогда люди помогли быстро добраться до больницы, и оказалось, что травма довольно серьезная.
"Растяжение ахиллова сухожилия. Один раз не так наступил — и уже начинает болеть. Я знаю, когда надо сократить время в пути, чтобы нога отдохнула".
Из лекарств у Шарашкина бинты, йод и перекись водорода — таблетки не принимает с детства. В основном лечится травами — Иван-чаем, зверобоем, ромашкой, мятой, чабрецом. Надо поправить здоровье — зашел в любой магазин, купил имбирь и лимон, перемешал с травами и выпил.
Дорога и книга
Через несколько дней Андрей доберется до Санкт-Петербурга. Оттуда — в Псков, Белгород, Тулу, Нижний Новгород и дальше, пока не придет в родную Тюмень. Но это не конец путешествия. Дома останется, чтобы написать книгу, а потом снова в дорогу.
© Фото : из личного архива Андрея ШарашкинаАндрей Шарашкин
© Фото : из личного архива Андрея Шарашкина
Андрей Шарашкин
"В душу мне очень запали Байкал, Алтай, Кольский полуостров. Хочу туда вернуться с исследовательской целью. Меня часто спрашивают: а почему ты туда не зашел, сюда не заглянул? Как-то я подсчитал, сколько нужно времени, чтобы обойти пешком вообще всю Россию. Получилось, надо было в 17 лет выйти и в 85 вернуться", — говорит Шарашкин.
Впереди у Андрея — Якутия, Магадан, Чукотка, Сахалин и Камчатка. Сколько продлится путешествие, он точно не знает. Но уверен: конечной точкой маршрута будет Тюмень, где его ждет сын.