https://ria.ru/20210720/protivorechiya-1742090242.html

Пушилин назвал противоречия между ДНР и Украиной непреодолимыми

Пушилин назвал противоречия между ДНР и Украиной непреодолимыми - РИА Новости, 20.07.2021

Пушилин назвал противоречия между ДНР и Украиной непреодолимыми

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республик Денис Пушилин считает, что существующие между Киевом и ДНР противоречия на данный момент непреодолимы,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:38

2021-07-20T18:38

2021-07-20T18:58

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

киев

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республик Денис Пушилин считает, что существующие между Киевом и ДНР противоречия на данный момент непреодолимы, власти Украины продолжают увеличивать разрыв с Донбассом."Киев продолжает увеличивать разрыв между нами. Кровь и слезы не создают прочной основы для установления добрососедских отношений. И, конечно, идеологический раскол очень силен. В конечном счете, это и есть суть противостояния, и за последние семь лет разрыв стал еще более выраженным", - сказал Пушилин в интервью Internationale Politik, которое опубликовано на сайте главы ДНР.Он напомнил, что на подконтрольной Киеву территории называют улицы в честь "военных преступников и пособников нацистов, в то время как символы советской эпохи запрещаются и памятники разрушаются", проводятся факельные шествия, при этом запрещается носить георгиевскую ленту."Эти противоречия между нами и Украиной в ее сегодняшнем виде непреодолимы. Принять такое видение истории означало бы предать самих себя, своих предков, свои корни. Я даже не говорю о принудительной украинизации русскоязычного населения, которая стала еще более жесткой с 2014 года. То, что происходит на Украине, с каждым днем укрепляет нас в убеждении, что наш выбор стать независимыми был полностью оправдан", - отметил Пушилин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210707/donbass-1740339698.html

https://ria.ru/20210717/donbass-1741655234.html

донецкая народная республика

киев

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, киев, украина, в мире