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Из-за ливней в Китае погибли 12 человек

Из-за ливней в Китае погибли 12 человек - РИА Новости, 21.07.2021

Из-за ливней в Китае погибли 12 человек

Не менее двенадцати человек погибли из-за наводнений в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань, сообщил телеканал CGTN. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T23:52

2021-07-20T23:52

2021-07-21T00:34

происшествия

хэнань

в мире

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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Не менее двенадцати человек погибли из-за наводнений в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань, сообщил телеканал CGTN.К стихийному бедствию привели проливные дожди. Сто тысяч жителей провинции эвакуировали, более шести тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях.Аэропорт Чжэнчжоу отменил прием рейсов до среды.Телеканал добавляет, что рядом с городом прорвало плотину. Также в Чженчжоу затопило метро, однако, по информации СМИ, спасателям удалось вызволить оттуда заблокированных пассажиров.

хэнань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хэнань, в мире