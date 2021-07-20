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Из-за ливней в Китае погибли 12 человек
Из-за ливней в Китае погибли 12 человек - РИА Новости, 21.07.2021
Из-за ливней в Китае погибли 12 человек
Не менее двенадцати человек погибли из-за наводнений в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань, сообщил телеканал CGTN. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T23:52
2021-07-21T00:34
происшествия
хэнань
в мире
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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Не менее двенадцати человек погибли из-за наводнений в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань, сообщил телеканал CGTN.К стихийному бедствию привели проливные дожди. Сто тысяч жителей провинции эвакуировали, более шести тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях.Аэропорт Чжэнчжоу отменил прием рейсов до среды.Телеканал добавляет, что рядом с городом прорвало плотину. Также в Чженчжоу затопило метро, однако, по информации СМИ, спасателям удалось вызволить оттуда заблокированных пассажиров.
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происшествия, хэнань, в мире
23:52 20.07.2021 (обновлено: 00:34 21.07.2021)
 
Из-за ливней в Китае погибли 12 человек

Как минимум 12 человек погибли из-за ливней в китайской провинции Хэнань

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Не менее двенадцати человек погибли из-за наводнений в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань, сообщил телеканал CGTN.
К стихийному бедствию привели проливные дожди.
Сто тысяч жителей провинции эвакуировали, более шести тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях.
Аэропорт Чжэнчжоу отменил прием рейсов до среды.
Телеканал добавляет, что рядом с городом прорвало плотину. Также в Чженчжоу затопило метро, однако, по информации СМИ, спасателям удалось вызволить оттуда заблокированных пассажиров.
 
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