https://ria.ru/20210720/proisshestvie-1742107223.html

В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями

В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями - РИА Новости, 20.07.2021

В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями

Подмосковная прокуратура сообщила, что проводит проверку после госпитализации годовалого ребенка с ножевыми ранениями в Московской области. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:49

2021-07-20T20:49

2021-07-20T23:52

ребенок

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подмосковная прокуратура сообщила, что проводит проверку после госпитализации годовалого ребенка с ножевыми ранениями в Московской области.По предварительной информации, во вторник около 05:00 годовалый ребенок с ножевыми ранениями был доставлен в медучреждение. Ночью он был в квартире родственников с шестилетним ребенком без присмотра взрослых."В ходе проверки, проведение которой поручено Егорьевской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", — говорится в сообщении.Как отмечает ГСУ СК по Подмосковью, предварительно установлено, что мать годовалой девочки оставила ее одну в квартире на ночь. Следователи возбудили уголовное дело о факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/rebenok-1738629459.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ребенок, московская область (подмосковье), происшествия