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В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями
В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями - РИА Новости, 20.07.2021
В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями
Подмосковная прокуратура сообщила, что проводит проверку после госпитализации годовалого ребенка с ножевыми ранениями в Московской области. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:49
2021-07-20T20:49
2021-07-20T23:52
ребенок
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подмосковная прокуратура сообщила, что проводит проверку после госпитализации годовалого ребенка с ножевыми ранениями в Московской области.По предварительной информации, во вторник около 05:00 годовалый ребенок с ножевыми ранениями был доставлен в медучреждение. Ночью он был в квартире родственников с шестилетним ребенком без присмотра взрослых."В ходе проверки, проведение которой поручено Егорьевской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", — говорится в сообщении.Как отмечает ГСУ СК по Подмосковью, предварительно установлено, что мать годовалой девочки оставила ее одну в квартире на ночь. Следователи возбудили уголовное дело о факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/rebenok-1738629459.html
московская область (подмосковье)
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ребенок, московская область (подмосковье), происшествия
20:49 20.07.2021 (обновлено: 23:52 20.07.2021)
В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями
В Подмосковье годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Подмосковная прокуратура сообщила, что проводит проверку после госпитализации годовалого ребенка с ножевыми ранениями в Московской области
.
"Прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией малолетнего ребенка в Егорьевске", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, во вторник около 05:00 годовалый ребенок с ножевыми ранениями был доставлен в медучреждение. Ночью он был в квартире родственников с шестилетним ребенком без присмотра взрослых.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Егорьевской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", — говорится в сообщении.
Как отмечает ГСУ СК по Подмосковью, предварительно установлено, что мать годовалой девочки оставила ее одну в квартире на ночь. Следователи возбудили уголовное дело о факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью.