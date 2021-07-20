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В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями
В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями - РИА Новости, 20.07.2021
В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями
Подмосковная прокуратура сообщила, что проводит проверку после госпитализации годовалого ребенка с ножевыми ранениями в Московской области. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:49
2021-07-20T23:52
ребенок
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подмосковная прокуратура сообщила, что проводит проверку после госпитализации годовалого ребенка с ножевыми ранениями в Московской области.По предварительной информации, во вторник около 05:00 годовалый ребенок с ножевыми ранениями был доставлен в медучреждение. Ночью он был в квартире родственников с шестилетним ребенком без присмотра взрослых."В ходе проверки, проведение которой поручено Егорьевской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", — говорится в сообщении.Как отмечает ГСУ СК по Подмосковью, предварительно установлено, что мать годовалой девочки оставила ее одну в квартире на ночь. Следователи возбудили уголовное дело о факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью.
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ребенок, московская область (подмосковье), происшествия
20:49 20.07.2021 (обновлено: 23:52 20.07.2021)
 
В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями

В Подмосковье годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подмосковная прокуратура сообщила, что проводит проверку после госпитализации годовалого ребенка с ножевыми ранениями в Московской области.

"Прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией малолетнего ребенка в Егорьевске", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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По предварительной информации, во вторник около 05:00 годовалый ребенок с ножевыми ранениями был доставлен в медучреждение. Ночью он был в квартире родственников с шестилетним ребенком без присмотра взрослых.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Егорьевской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", — говорится в сообщении.
Как отмечает ГСУ СК по Подмосковью, предварительно установлено, что мать годовалой девочки оставила ее одну в квартире на ночь. Следователи возбудили уголовное дело о факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью.
 
ребенокМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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