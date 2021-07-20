https://ria.ru/20210720/proisshestvie-1742103421.html

СК прокомментировал видео со спящим на обочине ребенком

СК прокомментировал видео со спящим на обочине ребенком - РИА Новости, 20.07.2021

СК прокомментировал видео со спящим на обочине ребенком

Следствие проводит проверку по факту обнаружения ребенка в Южноуральске Челябинской области спящим на обочине дороги, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:15

2021-07-20T20:15

2021-07-20T21:59

россия

южноуральск

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту обнаружения ребенка в Южноуральске Челябинской области спящим на обочине дороги, сообщает СУСК по региону.Прокуратура начала проверку видео, на котором житель Южноуральска обнаружил в траве на обочине дороги спящего в обнимку с игрушечной машиной мальчика, после чего разбудил его и предложил проводить до дома. По данным прокуратуры, трехлетний ребенок воспитывается в неполной многодетной семье. В день инцидента, предварительно, он со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и прилег у обочины. В субботу семью посетила полиция и не нашла оснований для изъятия детей, потому что в доме имелись необходимые продукты питания, мать была трезвая."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц социальных служб, в чьи обязанности входит обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию ребенка в семье, находящейся на учете в социальных органах", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20210719/dtp-1741906087.html

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южноуральск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южноуральск, челябинская область, происшествия