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СК прокомментировал видео со спящим на обочине ребенком
СК проводит проверку после обнаружения спящего на обочине ребенка
© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ на месте обрушения на детей металлической конструкции сцены у дома культуры в Перми. 24 мая 2017
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту обнаружения ребенка в Южноуральске Челябинской области спящим на обочине дороги, сообщает СУСК по региону.
Прокуратура начала проверку видео, на котором житель Южноуральска обнаружил в траве на обочине дороги спящего в обнимку с игрушечной машиной мальчика, после чего разбудил его и предложил проводить до дома. По данным прокуратуры, трехлетний ребенок воспитывается в неполной многодетной семье. В день инцидента, предварительно, он со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и прилег у обочины. В субботу семью посетила полиция и не нашла оснований для изъятия детей, потому что в доме имелись необходимые продукты питания, мать была трезвая.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц социальных служб, в чьи обязанности входит обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию ребенка в семье, находящейся на учете в социальных органах", - говорится в сообщении СУСК.