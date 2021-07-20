Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/proisshestvie-1742103421.html
СК прокомментировал видео со спящим на обочине ребенком
СК прокомментировал видео со спящим на обочине ребенком - РИА Новости, 20.07.2021
СК прокомментировал видео со спящим на обочине ребенком
Следствие проводит проверку по факту обнаружения ребенка в Южноуральске Челябинской области спящим на обочине дороги, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:15
2021-07-20T21:59
россия
южноуральск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149500/88/1495008840_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_3340d833dab01c5f2a04b3b44913ae40.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту обнаружения ребенка в Южноуральске Челябинской области спящим на обочине дороги, сообщает СУСК по региону.Прокуратура начала проверку видео, на котором житель Южноуральска обнаружил в траве на обочине дороги спящего в обнимку с игрушечной машиной мальчика, после чего разбудил его и предложил проводить до дома. По данным прокуратуры, трехлетний ребенок воспитывается в неполной многодетной семье. В день инцидента, предварительно, он со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и прилег у обочины. В субботу семью посетила полиция и не нашла оснований для изъятия детей, потому что в доме имелись необходимые продукты питания, мать была трезвая."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц социальных служб, в чьи обязанности входит обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию ребенка в семье, находящейся на учете в социальных органах", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20210719/dtp-1741906087.html
россия
южноуральск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149500/88/1495008840_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_988b35080ee2798525f3e925c3afe3ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, южноуральск, челябинская область, происшествия
20:15 20.07.2021 (обновлено: 21:59 20.07.2021)
 
СК прокомментировал видео со спящим на обочине ребенком

СК проводит проверку после обнаружения спящего на обочине ребенка

© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ на месте обрушения на детей металлической конструкции сцены у дома культуры в Перми. 24 мая 2017
Машина Следственного комитета РФ на месте обрушения на детей металлической конструкции сцены у дома культуры в Перми. 24 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту обнаружения ребенка в Южноуральске Челябинской области спящим на обочине дороги, сообщает СУСК по региону.
Прокуратура начала проверку видео, на котором житель Южноуральска обнаружил в траве на обочине дороги спящего в обнимку с игрушечной машиной мальчика, после чего разбудил его и предложил проводить до дома. По данным прокуратуры, трехлетний ребенок воспитывается в неполной многодетной семье. В день инцидента, предварительно, он со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и прилег у обочины. В субботу семью посетила полиция и не нашла оснований для изъятия детей, потому что в доме имелись необходимые продукты питания, мать была трезвая.
На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 17:14
СК отказали в передаче дела о ДТП в Москве, где погибли двое детей
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц социальных служб, в чьи обязанности входит обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию ребенка в семье, находящейся на учете в социальных органах", - говорится в сообщении СУСК.
 
РоссияЮжноуральскЧелябинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
Лента новостейМолния