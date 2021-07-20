https://ria.ru/20210720/profsoyuzy-1742082616.html
Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID
Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID - РИА Новости, 20.07.2021
Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID
Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает за счет бюджета проводить реабилитацию... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:56
2021-07-20T17:56
2021-07-20T17:56
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает за счет бюджета проводить реабилитацию работников, переболевших коронавирусом, в санаториях.Это следует из заключения по вопросу "О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года"."Предлагаем установить финансирование за счет средств бюджетной системы Российской Федерации реабилитации в рамках санаторно-курортного лечения работников, переболевших COVID. А также рассмотреть вопрос о включении в проект единого плана мер государственной поддержки, направленных на развитие санаторно-курортного оздоровления граждан; системы детского оздоровительного отдыха в Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210630/putin-1739196808.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, отдых
Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID
Профсоюзы предлагают за счет бюджета отправлять в санатории работников, переболевших COVID-19