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Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID
Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID - РИА Новости, 20.07.2021
Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID
Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает за счет бюджета проводить реабилитацию... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:56
2021-07-20T17:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
отдых
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает за счет бюджета проводить реабилитацию работников, переболевших коронавирусом, в санаториях.Это следует из заключения по вопросу "О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года"."Предлагаем установить финансирование за счет средств бюджетной системы Российской Федерации реабилитации в рамках санаторно-курортного лечения работников, переболевших COVID. А также рассмотреть вопрос о включении в проект единого плана мер государственной поддержки, направленных на развитие санаторно-курортного оздоровления граждан; системы детского оздоровительного отдыха в Российской Федерации", - говорится в документе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, отдых
17:56 20.07.2021
 
Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID

Профсоюзы предлагают за счет бюджета отправлять в санатории работников, переболевших COVID-19

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи перед заселением в номер
Сотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи перед заселением в номер - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает за счет бюджета проводить реабилитацию работников, переболевших коронавирусом, в санаториях.
Это следует из заключения по вопросу "О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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"Предлагаем установить финансирование за счет средств бюджетной системы Российской Федерации реабилитации в рамках санаторно-курортного лечения работников, переболевших COVID. А также рассмотреть вопрос о включении в проект единого плана мер государственной поддержки, направленных на развитие санаторно-курортного оздоровления граждан; системы детского оздоровительного отдыха в Российской Федерации", - говорится в документе.
 
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