https://ria.ru/20210720/profsoyuzy-1742082616.html

Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID

Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID - РИА Новости, 20.07.2021

Профсоюзы выступили за реабилитацию за счет бюджета для перенесших COVID

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает за счет бюджета проводить реабилитацию... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:56

2021-07-20T17:56

2021-07-20T17:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

отдых

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает за счет бюджета проводить реабилитацию работников, переболевших коронавирусом, в санаториях.Это следует из заключения по вопросу "О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года"."Предлагаем установить финансирование за счет средств бюджетной системы Российской Федерации реабилитации в рамках санаторно-курортного лечения работников, переболевших COVID. А также рассмотреть вопрос о включении в проект единого плана мер государственной поддержки, направленных на развитие санаторно-курортного оздоровления граждан; системы детского оздоровительного отдыха в Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210630/putin-1739196808.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, отдых