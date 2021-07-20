https://ria.ru/20210720/preduprezhdenie-1741983174.html

В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

В Белгородской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.07.2021

В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра во второй половине дня вторника поднимется... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:46

2021-07-20T10:46

2021-07-20T10:49

россия

жара в центре россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгородская область

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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра во второй половине дня вторника поднимется до 37 градусов, сообщает управление МЧС РФ по региону."Внимание! Штормовое предупреждение! По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля 2021 года с 14 до 18 часов на территории Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35-37 градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в Белгородской области 29 градусов тепла.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.

https://ria.ru/20210720/peregrevanie-1741961392.html

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жара в центре россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область