https://ria.ru/20210720/preduprezhdenie-1741983174.html
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.07.2021
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра во второй половине дня вторника поднимется... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:46
2021-07-20T10:46
2021-07-20T10:49
россия
жара в центре россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномально жаркой погоды, столбик термометра во второй половине дня вторника поднимется до 37 градусов, сообщает управление МЧС РФ по региону."Внимание! Штормовое предупреждение! По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля 2021 года с 14 до 18 часов на территории Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35-37 градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в Белгородской области 29 градусов тепла.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
https://ria.ru/20210720/peregrevanie-1741961392.html
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россия, жара в центре россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область
10:46 20.07.2021 (обновлено: 10:49 20.07.2021)
В Белгородской области объявили штормовое предупреждение
МЧС объявило штормовое предупреждение в Белгородской области из-за аномальной жары до 37 градусов