https://ria.ru/20210720/prazdnik-1741974181.html
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 20.07.2021
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что мусульманская община РФ многое делает для... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:47
2021-07-20T09:47
2021-07-20T09:47
россия
курбан-байрам
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741806579_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_085c7c97c4ecdbedcc6281e4bc6fb122.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что мусульманская община РФ многое делает для развития межконфессионального диалога, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля."Мусульманская община России многое делает для развития межконфессионального диалога. Искреннего уважения заслуживает большая просветительская деятельность авторитетных религиозных лидеров, благодаря которой сохраняются многовековые исламские традиции, уникальная культура и образование, открываются вузы, восстанавливаются памятники архитектуры, строятся новые мечети", - говорится в сообщении.Премьер-министр также отметил усилия уммы, нацеленные на укрепление института семьи, воспитание молодёжи "утверждение в российском обществе идеалов взаимного уважения, терпимости".
https://ria.ru/20210720/prazdnik-1741968694.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741806579_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_01e063ca7d232ef0cec9b3af00ab4b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курбан-байрам, михаил мишустин
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Мишустин: мусульманская община России многое делает для развития межконфессионального диалога