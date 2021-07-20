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Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 20.07.2021
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что мусульманская община РФ многое делает для... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:47
2021-07-20T09:47
россия
курбан-байрам
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что мусульманская община РФ многое делает для развития межконфессионального диалога, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля."Мусульманская община России многое делает для развития межконфессионального диалога. Искреннего уважения заслуживает большая просветительская деятельность авторитетных религиозных лидеров, благодаря которой сохраняются многовековые исламские традиции, уникальная культура и образование, открываются вузы, восстанавливаются памятники архитектуры, строятся новые мечети", - говорится в сообщении.Премьер-министр также отметил усилия уммы, нацеленные на укрепление института семьи, воспитание молодёжи "утверждение в российском обществе идеалов взаимного уважения, терпимости".
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россия, курбан-байрам, михаил мишустин
09:47 20.07.2021
 
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Мишустин: мусульманская община России многое делает для развития межконфессионального диалога

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что мусульманская община РФ многое делает для развития межконфессионального диалога, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.
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"Мусульманская община России многое делает для развития межконфессионального диалога. Искреннего уважения заслуживает большая просветительская деятельность авторитетных религиозных лидеров, благодаря которой сохраняются многовековые исламские традиции, уникальная культура и образование, открываются вузы, восстанавливаются памятники архитектуры, строятся новые мечети", - говорится в сообщении.
Премьер-министр также отметил усилия уммы, нацеленные на укрепление института семьи, воспитание молодёжи "утверждение в российском обществе идеалов взаимного уважения, терпимости".
 
РоссияКурбан-байрамМихаил Мишустин
 
 
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