https://ria.ru/20210720/prazdnik-1741974181.html

Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 20.07.2021

Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что мусульманская община РФ многое делает для... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:47

2021-07-20T09:47

2021-07-20T09:47

россия

курбан-байрам

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив, что мусульманская община РФ многое делает для развития межконфессионального диалога, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля."Мусульманская община России многое делает для развития межконфессионального диалога. Искреннего уважения заслуживает большая просветительская деятельность авторитетных религиозных лидеров, благодаря которой сохраняются многовековые исламские традиции, уникальная культура и образование, открываются вузы, восстанавливаются памятники архитектуры, строятся новые мечети", - говорится в сообщении.Премьер-министр также отметил усилия уммы, нацеленные на укрепление института семьи, воспитание молодёжи "утверждение в российском обществе идеалов взаимного уважения, терпимости".

https://ria.ru/20210720/prazdnik-1741968694.html

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россия, курбан-байрам, михаил мишустин