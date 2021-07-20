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В Париже вспыхнул пожар недалеко от резиденции французского премьера

В Париже вспыхнул пожар недалеко от резиденции французского премьера - РИА Новости, 20.07.2021

В Париже вспыхнул пожар недалеко от резиденции французского премьера

Пожар произошел в 7-м округе Парижа недалеко от Матиньонского дворца, резиденции французского премьер-министра, сообщает портал France Bleu. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:50

2021-07-20T12:50

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ПАРИЖ, 20 июл – РИА Новости. Пожар произошел в 7-м округе Парижа недалеко от Матиньонского дворца, резиденции французского премьер-министра, сообщает портал France Bleu.Пожар вспыхнул в ремонтируемом здании на Сите Варенн, которое располагается около Матиньонского дворца. Огонь не затронул резиденцию главы правительства, отмечает издание.Пожарные прибыли на место ЧП после 10.00 (11.00 мск). Пожарные призывают избегать зоны, где произошло возгорание.

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Пожар близ Матиньонского дворца в Париже В центре Парижа пожар близ Матиньонского дворца - резиденции французского премьер-министра 2021-07-20T12:50 true PT0M59S

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