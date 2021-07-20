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Площадь лесного пожара у поселка в Карелии выросла до тысячи гектаров
Площадь лесного пожара у поселка в Карелии выросла до тысячи гектаров - РИА Новости, 20.07.2021
Площадь лесного пожара у поселка в Карелии выросла до тысячи гектаров
Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 1 тысячи гектаров, сообщают власти республики. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:30
2021-07-20T10:30
природные пожары в россии
суоярвский район
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 1 тысячи гектаров, сообщают власти республики.В тушении лесного пожара задействованы 202 человека и 15 единиц техники. Также привлечены три пожарных поезда, вертолет Ми-8 с водосливным устройством.В воскресенье сообщалось, что распространение природного пожара в поселке Найстенъярви Суоярвского района Карелии остановлено, пожарные ликвидировали горение пяти нежилых строений. Пострадавших нет. В пункты временного размещения отправились 109 человек, в том числе 34 ребенка, остальные жители поселка уехали к родственникам и знакомым.По данным на 19 июля, в Карелии зарегистрировано 39 очагов природных пожаров общей площадью 5789 гектаров.
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природные пожары в россии, суоярвский район, республика карелия, происшествия
10:30 20.07.2021
 
Площадь лесного пожара у поселка в Карелии выросла до тысячи гектаров

Власти Карелии: площадь пожара у поселка Найстенъярви увеличилась до тысячи гектаров

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПриродные пожары в Карелии
Природные пожары в Карелии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 1 тысячи гектаров, сообщают власти республики.
"Крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64) на площади около 1000 гектаров. Пожар возник на полосе отвода железной дороги. Потенциальная угроза поселку Найстенъярви (пострадало от огня 3 нежилых дома и 2 хозпостройки) и поселку Суоёки", - сообщают власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В тушении лесного пожара задействованы 202 человека и 15 единиц техники. Также привлечены три пожарных поезда, вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
В воскресенье сообщалось, что распространение природного пожара в поселке Найстенъярви Суоярвского района Карелии остановлено, пожарные ликвидировали горение пяти нежилых строений. Пострадавших нет. В пункты временного размещения отправились 109 человек, в том числе 34 ребенка, остальные жители поселка уехали к родственникам и знакомым.
По данным на 19 июля, в Карелии зарегистрировано 39 очагов природных пожаров общей площадью 5789 гектаров.
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 18:48
Движение по участку трассы "Кола" в Карелии закрыли из-за лесных пожаров
 
Природные пожары в РоссииСуоярвский районРеспублика КарелияПроисшествия
 
 
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