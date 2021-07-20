https://ria.ru/20210720/pozhar-1741980148.html

Площадь лесного пожара у поселка в Карелии выросла до тысячи гектаров

Площадь лесного пожара у поселка в Карелии выросла до тысячи гектаров - РИА Новости, 20.07.2021

Площадь лесного пожара у поселка в Карелии выросла до тысячи гектаров

Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 1 тысячи гектаров, сообщают власти республики. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:30

2021-07-20T10:30

2021-07-20T10:30

природные пожары в россии

суоярвский район

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Карелии, откуда эвакуировали жителей, достигла 1 тысячи гектаров, сообщают власти республики.В тушении лесного пожара задействованы 202 человека и 15 единиц техники. Также привлечены три пожарных поезда, вертолет Ми-8 с водосливным устройством.В воскресенье сообщалось, что распространение природного пожара в поселке Найстенъярви Суоярвского района Карелии остановлено, пожарные ликвидировали горение пяти нежилых строений. Пострадавших нет. В пункты временного размещения отправились 109 человек, в том числе 34 ребенка, остальные жители поселка уехали к родственникам и знакомым.По данным на 19 июля, в Карелии зарегистрировано 39 очагов природных пожаров общей площадью 5789 гектаров.

https://ria.ru/20210719/pozhary-1741926517.html

суоярвский район

республика карелия

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природные пожары в россии, суоярвский район, республика карелия, происшествия