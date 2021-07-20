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В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим ЧС
В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.07.2021
В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим ЧС
Режим ЧС муниципального характера введен в Николаевском районе Хабаровского края из-за крупного грозового лесного пожара на территории более 2 тысяч гектаров,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:06
2021-07-20T10:06
природные пожары в россии
александр крутов
николаевский район
хабаровский край
советско-гаванский район
происшествия
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ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Николаевском районе Хабаровского края из-за крупного грозового лесного пожара на территории более 2 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщил РИА Новости руководитель отдела ГО и ЧС района Александр Крутов."С сегодняшнего дня, после районного совещания КЧС, введен режим ЧС муниципального характера из-за крупного пожара в Николаевском районе площадью 2888 гектаров. Пожар этот трудный - болотистая местность, технику не загнать. Он случился из-за грозы в 458 квартале Колчанского лесничества. Горит смешанный лес в тайге, но в основном горельники (поврежденные ранее пожаром лесные участки). У нас все последние четыре пожара в районе случались из-за гроз", - рассказал Крутов.По его словам, пожар находится в 14 километрах от села Чля, где проживают 411 человек. Угрозы населенному пункту от огня нет. Но, представляет опасность дым."У нас превышение ПДК по веществу 4 класса опасности - оксид углерода. Задымленность большая. Усложняет обстановку западный ветер с Якутии, где горят леса", - констатировал собеседник агентства.Руководитель районного отдела ГО и ЧС отметил, что пока местные пожарные справляются с тушением своими силами. "Но будем обращаться в правительство края - запрашивать дополнительную авиационную технику", - добавил он.По данным правительства региона, дым от пожаров в Якутии накрыл север Хабаровского края. В самом же крае сейчас действует только пять возгораний, и их активно тушат. Кроме Николаевского района, возгорания зафиксированы в Охотском, Ульчском и Советско-Гаванском районах, но опасности они не представляют. Тем не менее, на территории 14 муниципальных образований установлен особый противопожарный режим, которым введены ограничения на посещение лесов и проведение огневых работ.По данным федерального агентства Авиалесоохраны, в настоящее время площадь пожаров в Якутии составляет более 679 тысяч гектаров. Ранее на помощь пожарным соседней Республики Саха (Якутия) еще 8 июня из региона вылетела группа из 77 сотрудников Дальневосточной авиабазы охраны лесов.
https://ria.ru/20210719/kareliya-1741949410.html
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природные пожары в россии, александр крутов, николаевский район, хабаровский край, советско-гаванский район, происшествия
10:06 20.07.2021
 
В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим ЧС

В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесного пожара

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
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ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Николаевском районе Хабаровского края из-за крупного грозового лесного пожара на территории более 2 тысяч гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщил РИА Новости руководитель отдела ГО и ЧС района Александр Крутов.
"С сегодняшнего дня, после районного совещания КЧС, введен режим ЧС муниципального характера из-за крупного пожара в Николаевском районе площадью 2888 гектаров. Пожар этот трудный - болотистая местность, технику не загнать. Он случился из-за грозы в 458 квартале Колчанского лесничества. Горит смешанный лес в тайге, но в основном горельники (поврежденные ранее пожаром лесные участки). У нас все последние четыре пожара в районе случались из-за гроз", - рассказал Крутов.
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По его словам, пожар находится в 14 километрах от села Чля, где проживают 411 человек. Угрозы населенному пункту от огня нет. Но, представляет опасность дым.
"У нас превышение ПДК по веществу 4 класса опасности - оксид углерода. Задымленность большая. Усложняет обстановку западный ветер с Якутии, где горят леса", - констатировал собеседник агентства.
Руководитель районного отдела ГО и ЧС отметил, что пока местные пожарные справляются с тушением своими силами. "Но будем обращаться в правительство края - запрашивать дополнительную авиационную технику", - добавил он.
По данным правительства региона, дым от пожаров в Якутии накрыл север Хабаровского края. В самом же крае сейчас действует только пять возгораний, и их активно тушат. Кроме Николаевского района, возгорания зафиксированы в Охотском, Ульчском и Советско-Гаванском районах, но опасности они не представляют. Тем не менее, на территории 14 муниципальных образований установлен особый противопожарный режим, которым введены ограничения на посещение лесов и проведение огневых работ.
По данным федерального агентства Авиалесоохраны, в настоящее время площадь пожаров в Якутии составляет более 679 тысяч гектаров. Ранее на помощь пожарным соседней Республики Саха (Якутия) еще 8 июня из региона вылетела группа из 77 сотрудников Дальневосточной авиабазы охраны лесов.
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Природные пожары в РоссииАлександр КрутовНиколаевский районХабаровский крайСоветско-Гаванский районПроисшествия
 
 
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