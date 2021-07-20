https://ria.ru/20210720/poterya-1741953692.html

Специалист объяснила, как не потерять деньги в банке

Специалист объяснила, как не потерять деньги в банке - РИА Новости, 20.07.2021

Специалист объяснила, как не потерять деньги в банке

Можно потерять деньги в банке, если он лишился лицензии, а ваш вклад не застрахован в АСВ или превышает лимит в 1,4 миллиона рублей. Кроме того, можно потерять... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T02:15

2021-07-20T02:15

2021-07-20T02:21

фаст ривер

анастасия ускова

россия

банки

вклады

агентство по страхованию вкладов

инфляция

общество

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Можно потерять деньги в банке, если он лишился лицензии, а ваш вклад не застрахован в АСВ или превышает лимит в 1,4 миллиона рублей. Кроме того, можно потерять деньги, если банковский вклад не покрывает инфляцию. Об этом агентству "Прайм" рассказала генеральный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Анастасия Ускова.Она советует диверсифицировать вклады и "не опускать все монетки в одну копилку".По словам специалиста, можно попробовать сохранить накопления, открыв депозит, но важно следить, чтобы доходность по нему покрывала инфляцию."Инфляция с начала года уже превысила шесть процентов а это значит, что ставки по большинству депозитов уже не компенсируют рост цен, и вы теряете деньги", — предупредила эксперт.Кроме того, Ускова рекомендует соблюдать цифровую гигиену, чтобы данные банковской карты не попали в руки мошенников.

https://ria.ru/20210707/oshibki-1740189067.html

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фаст ривер, анастасия ускова, россия, банки, вклады, агентство по страхованию вкладов, инфляция, общество