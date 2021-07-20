https://ria.ru/20210720/posledstvie-1741952675.html
Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
Названо последствие отказа от второй дозы вакцины - РИА Новости, 20.07.2021
Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
Некоторые россияне в ходе вакцинации от COVID-19 получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию не являются. К каким последствиям это может привести,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T04:15
2021-07-20T04:15
2021-07-20T06:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
алексей аграновский
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Некоторые россияне в ходе вакцинации от COVID-19 получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию не являются. К каким последствиям это может привести, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.Специалист предположил, что такие люди не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них "отвязались". В итоге, пояснил профессор кафедры вирусологии, иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени.Он объяснил, что люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма "дельта"."Дело в том, что штамм "дельта" в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на "нулевой" штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под "нулевой" вариант, и вот пришел "дельта". Вакцина "Спутник V" била "нулевой" штамм на 90 и более процентов, а "дельту" уже на 80 процентов. Это все равно много, но уже не 95 процентов", — отметил Алексей Аграновский.Чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать, заключил профессор кафедры вирусологии.
https://ria.ru/20210719/pandemiya-1741785738.html
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вакцинация россиян от covid-19, алексей аграновский , вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, общество
04:15 20.07.2021 (обновлено: 06:21 20.07.2021)
Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
Вирусолог Аграновский предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины против COVID-19
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Некоторые россияне в ходе вакцинации от COVID-19 получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию не являются. К каким последствиям это может привести, рассказал в интервью радио Sputnik
доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский
.
Специалист предположил, что такие люди не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них "отвязались". В итоге, пояснил профессор кафедры вирусологии, иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени.
"Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет", — сказал Алексей Аграновский.
Он объяснил, что люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма "дельта".
"Дело в том, что штамм "дельта" в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на "нулевой" штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под "нулевой" вариант, и вот пришел "дельта". Вакцина "Спутник V" била "нулевой" штамм на 90 и более процентов, а "дельту" уже на 80 процентов. Это все равно много, но уже не 95 процентов", — отметил Алексей Аграновский.
Чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать, заключил профессор кафедры вирусологии.