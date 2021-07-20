14:00 20.07.2021 (обновлено: 14:01 20.07.2021)
Крымские татары назвали обещание Порошенко вернуть полуостров глупым
Глава культурной автономии татар Крыма назвал обещание Петра Порошенко вернуть полуостров глупым
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров назвал глупым обещание экс-президента Украины Петра Порошенко "вернуть" полуостров через год и встретить с крымскими татарами праздник в Бахчисарае.
В понедельник Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России. Порошенко пообещал через год встретить праздник в крымском Бахчисарае.
"За пять лет президентства Петр Алексеевич уже "побывал" в "украинском Симферополе", "украинской Ялте" и теперь в "украинском Бахчисарае". Только эти виртуальные визиты и глупые высказывания веселят крымчан, да и весь мир. Это насколько нужно быть ущербным, чтобы делать подобные заявления", - сказал РИА Новости Умеров.
В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что в Крыму свободно отмечают праздники всех населяющих полуостров народов.
"Заявление Порошенко – очередной пиар и неудачная попытка разыграть религиозную карту. Народ Крыма един как никогда, и никто не сможет пошатнуть межнациональное согласие в регионе", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".