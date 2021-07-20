https://ria.ru/20210720/poroshenko-1742028979.html

Крымские татары назвали обещание Порошенко вернуть полуостров глупым

Крымские татары назвали обещание Порошенко вернуть полуостров глупым - РИА Новости, 20.07.2021

Крымские татары назвали обещание Порошенко вернуть полуостров глупым

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров назвал глупым обещание экс-президента Украины Петра Порошенко "вернуть"... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:00

2021-07-20T14:00

2021-07-20T14:01

россия

юрий гемпель

бахчисарай (крым)

петр порошенко

республика крым

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров назвал глупым обещание экс-президента Украины Петра Порошенко "вернуть" полуостров через год и встретить с крымскими татарами праздник в Бахчисарае.В понедельник Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России. Порошенко пообещал через год встретить праздник в крымском Бахчисарае.В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что в Крыму свободно отмечают праздники всех населяющих полуостров народов."Заявление Порошенко – очередной пиар и неудачная попытка разыграть религиозную карту. Народ Крыма един как никогда, и никто не сможет пошатнуть межнациональное согласие в регионе", - подчеркнул Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210720/krym-1741989972.html

россия

бахчисарай (крым)

республика крым

украина

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россия, юрий гемпель, бахчисарай (крым), петр порошенко, республика крым, украина, политика