https://ria.ru/20210720/poroshenko-1741979018.html

В Госдуме посоветовали Порошенко прекратить угрожать Крыму

В Госдуме посоветовали Порошенко прекратить угрожать Крыму - РИА Новости, 20.07.2021

В Госдуме посоветовали Порошенко прекратить угрожать Крыму

Депутат Госдумы Руслан Бальбек посоветовал экс-президенту Украины Петру Порошенко, пообещавшему через год вернуть Крым Киеву, прекратить угрожать своими лживыми РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:23

2021-07-20T10:23

2021-07-20T10:25

россия

руслан бальбек

петр порошенко

госдума рф

владимир путин

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек посоветовал экс-президенту Украины Петру Порошенко, пообещавшему через год вернуть Крым Киеву, прекратить угрожать своими лживыми заявлениями.Ранее, 19 июля, Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России."Можно хоть дюжину вышиванок на груди порвать, доказывая, что Крым - это Украина, но результат будет ничтожен... Объективная реальность показывает другое: Крым - это часть России, и угрожать ему - это не пугать крымчан, а помериться силами с ядерной державой, которая недавно успешно продемонстрировала возможности своего гиперзвукового оружия", - сказал РИА Новости Бальбек.По его словам, в заявлении Порошенко "ложь сквозит в каждом слове"."Этот человек глубоко презирает тех, к кому обращается. Видимо, считает, что они, как песок в пустыне, впитывают каждое слово "великого" украинского деятеля. Какие агрессоры? Разве Крым был завоеван? Разве не сами крымчане в Симферополе дали пинка тогдашнему эмиссару майдана Петру Порошенко, который приехал в феврале 2014 года учить нас, как надо жить по-новому?" - сказал депутат.При этом, по его словам, каждый мусульманин с Украины может спокойно приехать в Крым и отпраздновать Курбан-байрам "без политиков, бряцания оружием и прочих нелицеприятных инсинуаций".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210716/flot-1741584217.html

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

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россия, руслан бальбек, петр порошенко, госдума рф, владимир путин, оон, киев, украина