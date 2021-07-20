10:23 20.07.2021 (обновлено: 10:25 20.07.2021)
В Госдуме посоветовали Порошенко прекратить угрожать Крыму
Депутат Госдумы Руслан Бальбек посоветовал Порошенко прекратить угрожать Крыму
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек посоветовал экс-президенту Украины Петру Порошенко, пообещавшему через год вернуть Крым Киеву, прекратить угрожать своими лживыми заявлениями.
Ранее, 19 июля, Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России.
"Можно хоть дюжину вышиванок на груди порвать, доказывая, что Крым - это Украина, но результат будет ничтожен... Объективная реальность показывает другое: Крым - это часть России, и угрожать ему - это не пугать крымчан, а помериться силами с ядерной державой, которая недавно успешно продемонстрировала возможности своего гиперзвукового оружия", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, в заявлении Порошенко "ложь сквозит в каждом слове".
"Этот человек глубоко презирает тех, к кому обращается. Видимо, считает, что они, как песок в пустыне, впитывают каждое слово "великого" украинского деятеля. Какие агрессоры? Разве Крым был завоеван? Разве не сами крымчане в Симферополе дали пинка тогдашнему эмиссару майдана Петру Порошенко, который приехал в феврале 2014 года учить нас, как надо жить по-новому?" - сказал депутат.
При этом, по его словам, каждый мусульманин с Украины может спокойно приехать в Крым и отпраздновать Курбан-байрам "без политиков, бряцания оружием и прочих нелицеприятных инсинуаций".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".