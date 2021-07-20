Козак рассказал о российской помощи жителям Донбасса
Козак: Россия оказывает ДНР и ЛНР гуманитарную и экономическую помощь, а не военную
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобиль 74-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 февраля 2018
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. РФ оказывает ДНР и ЛНР гуманитарную и экономическую помощь, а не военную, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.
"Российская Федерация оказывает экономическую и гуманитарную поддержку жителям Донбасса. Делает это открыто, ничего не скрывая. В условиях тотальной экономической блокады Донбасса со стороны Украины без российской поддержки жители этих территорий были бы лишены минимальных средств к существованию и элементарных услуг жизнеобеспечения. Неизбежность гуманитарной катастрофы была очевидной", - сказал Козак.
26 апреля, 08:00Единство русских — вернуть Донбассу Украину
Он напомнил, что отсутствие российского военного присутствия было подтверждено руководством специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Еще в 2019 году на заседании Совета Безопасности ООН Глава Миссии Э. Апакан официально заявил, что присутствия вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе не обнаружено", - подчеркнул Козак.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.