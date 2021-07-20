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Россия до выхода из ДОН будет соблюдать свои обязательства, заявил Рябков
Россия до выхода из ДОН будет соблюдать свои обязательства, заявил Рябков - РИА Новости, 20.07.2021
Россия до выхода из ДОН будет соблюдать свои обязательства, заявил Рябков
Россия намерена в период до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника Договора по открытому небу (ДОН),... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:30
2021-07-20T21:54
россия
дон
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия намерена в период до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника Договора по открытому небу (ДОН), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия намерена в период до 18 декабря сего года в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника ДОН, разумеется, с учётом реальной обстановки, связанной с пандемией COVID-19 и, к сожалению, пока не дающей оснований для особого оптимизма", - заявил Рябков на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Текст выступления Рябкова опубликовал сайт МИД РФ.Рябков добавил также, что российская сторона готова оплачивать свою долю расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) до конца 2021 года."Однако для того, чтобы это стало практически возможным, нам нужно юридическое основание, которым может быть только решение ККОН, принятое при участии России. Скажу сразу: если кто-то рассчитывает, что Россия оплатит свою долю расходов ККОН за 2021 год на основании решения, принятого после нашего выхода из ККОН, то такой расчёт ошибочен", - отметил Рябков.
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россия, дон, сергей рябков, в мире
21:30 20.07.2021 (обновлено: 21:54 20.07.2021)
 
Россия до выхода из ДОН будет соблюдать свои обязательства, заявил Рябков

Рябков: Россия до дня выхода из договора по открытому небу будет соблюдать свои обязательства

© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия намерена в период до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника Договора по открытому небу (ДОН), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия намерена в период до 18 декабря сего года в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника ДОН, разумеется, с учётом реальной обстановки, связанной с пандемией COVID-19 и, к сожалению, пока не дающей оснований для особого оптимизма", - заявил Рябков на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Текст выступления Рябкова опубликовал сайт МИД РФ.
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Договор по открытому небу
Рябков добавил также, что российская сторона готова оплачивать свою долю расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) до конца 2021 года.
"Однако для того, чтобы это стало практически возможным, нам нужно юридическое основание, которым может быть только решение ККОН, принятое при участии России. Скажу сразу: если кто-то рассчитывает, что Россия оплатит свою долю расходов ККОН за 2021 год на основании решения, принятого после нашего выхода из ККОН, то такой расчёт ошибочен", - отметил Рябков.
 
РоссияДонСергей РябковВ мире
 
 
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