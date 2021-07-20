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Синоптики ожидают в Москве переменную облачность и до +28 градусов
Синоптики ожидают в Москве переменную облачность и до +28 градусов - РИА Новости, 20.07.2021
Синоптики ожидают в Москве переменную облачность и до +28 градусов
Переменная облачность, без осадков и до 28 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T07:59
2021-07-20T07:59
2021-07-20T07:59
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михаил леус
погода
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общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 28 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, в течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, но пока ниже нормы - 744 миллиметра ртутного столба.
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россия, михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество
Синоптики ожидают в Москве переменную облачность и до +28 градусов
Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве ожидается до +28 градусов