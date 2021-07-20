https://ria.ru/20210720/pogoda-1741964449.html

Синоптики ожидают в Москве переменную облачность и до +28 градусов

Синоптики ожидают в Москве переменную облачность и до +28 градусов - РИА Новости, 20.07.2021

Синоптики ожидают в Москве переменную облачность и до +28 градусов

Переменная облачность, без осадков и до 28 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T07:59

2021-07-20T07:59

2021-07-20T07:59

россия

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 28 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, в течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, но пока ниже нормы - 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210719/avgust-1741851508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество