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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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В США нашли пропавшее платье Джуди Гарленд из "Волшебника в стране Оз"
В США нашли пропавшее платье Джуди Гарленд из "Волшебника в стране Оз" - РИА Новости, 20.07.2021
В США нашли пропавшее платье Джуди Гарленд из "Волшебника в стране Оз"
Сотрудники Католического университета Америки обнаружили легендарное бело-голубое платье в клетку, которое, как полагают, носила Джуди Гарленд в фильме... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T07:36
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сотрудники Католического университета Америки обнаружили легендарное бело-голубое платье в клетку, которое, как полагают, носила Джуди Гарленд в фильме "Волшебник страны Оз" (1939), сообщает Just Jared. Наряд был найден спустя почти 50 лет после того, как он был передан учреждению, а затем потерян. По информации издания, в начале 1970-х годов актриса Мерседес Маккэмбридж подарила платье Гилберту Хартке — режиссеру, священнику, а также руководителю драматического отделения университета. Это произошло уже после смерти ее подруги Джуди Гарленд. В течение многих лет местонахождение платья было неизвестно, пока Мэтт Рипа — преподаватель и координатор драматического факультета не нашел его в мусорном мешке в университетском театре во время подготовки к ремонту.После находку оценил историк Райан Линтельман. Он подтвердил, что наряд действительно похож на тот, который Гарленд носила в фильме. Ведь все костюмы имели ряд характеристик.В издании отмечают, что теперь платье будет храниться в специальной коллекции университета.
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сша, кино и сериалы, новости культуры
07:36 20.07.2021
 

В США нашли пропавшее платье Джуди Гарленд из "Волшебника в стране Оз"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1939)Кадр из фильма "Волшебник страны Оз"
Кадр из фильма Волшебник страны Оз
© Metro-Goldwyn-Mayer (1939)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сотрудники Католического университета Америки обнаружили легендарное бело-голубое платье в клетку, которое, как полагают, носила Джуди Гарленд в фильме "Волшебник страны Оз" (1939), сообщает Just Jared.
Наряд был найден спустя почти 50 лет после того, как он был передан учреждению, а затем потерян.
По информации издания, в начале 1970-х годов актриса Мерседес Маккэмбридж подарила платье Гилберту Хартке — режиссеру, священнику, а также руководителю драматического отделения университета. Это произошло уже после смерти ее подруги Джуди Гарленд.
В течение многих лет местонахождение платья было неизвестно, пока Мэтт Рипа — преподаватель и координатор драматического факультета не нашел его в мусорном мешке в университетском театре во время подготовки к ремонту.

"Мне было любопытно, что внутри, и я открыл мешок для мусора. Внутри оказалась обувная коробка, а в ней лежало платье, — рассказал он. — Я не мог в это поверить. Излишне говорить, что за время работы в университете я нашел много всего интересного, но, думаю, это самый ценный предмет".

После находку оценил историк Райан Линтельман. Он подтвердил, что наряд действительно похож на тот, который Гарленд носила в фильме. Ведь все костюмы имели ряд характеристик.

"Одна из них — потайной карман на правой стороне юбки-сарафана, предназначенный для носового платка Дороти (героиня Гарленд. — Прим. ред.). На нем от руки написано имя актрисы, — прокомментировал Линтельман. — На всех сохранившихся платьях есть похожие отметки, созданные тем же почерком".

В издании отмечают, что теперь платье будет храниться в специальной коллекции университета.
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