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В США нашли пропавшее платье Джуди Гарленд из "Волшебника в стране Оз"

В США нашли пропавшее платье Джуди Гарленд из "Волшебника в стране Оз" - РИА Новости, 20.07.2021

В США нашли пропавшее платье Джуди Гарленд из "Волшебника в стране Оз"

Сотрудники Католического университета Америки обнаружили легендарное бело-голубое платье в клетку, которое, как полагают, носила Джуди Гарленд в фильме... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T07:36

2021-07-20T07:36

2021-07-20T07:36

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сотрудники Католического университета Америки обнаружили легендарное бело-голубое платье в клетку, которое, как полагают, носила Джуди Гарленд в фильме "Волшебник страны Оз" (1939), сообщает Just Jared. Наряд был найден спустя почти 50 лет после того, как он был передан учреждению, а затем потерян. По информации издания, в начале 1970-х годов актриса Мерседес Маккэмбридж подарила платье Гилберту Хартке — режиссеру, священнику, а также руководителю драматического отделения университета. Это произошло уже после смерти ее подруги Джуди Гарленд. В течение многих лет местонахождение платья было неизвестно, пока Мэтт Рипа — преподаватель и координатор драматического факультета не нашел его в мусорном мешке в университетском театре во время подготовки к ремонту.После находку оценил историк Райан Линтельман. Он подтвердил, что наряд действительно похож на тот, который Гарленд носила в фильме. Ведь все костюмы имели ряд характеристик.В издании отмечают, что теперь платье будет храниться в специальной коллекции университета.

https://ria.ru/20191029/1560360786.html

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