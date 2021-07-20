Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/peregovory-1742045043.html
В ДНР обвинили Киев в затягивании переговоров в гуманитарной подгруппе
В ДНР обвинили Киев в затягивании переговоров в гуманитарной подгруппе - РИА Новости, 20.07.2021
В ДНР обвинили Киев в затягивании переговоров в гуманитарной подгруппе
Представители Киева умышленно заводят в тупик переговоры в гуманитарной подгруппе по Донбассу, заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:15
2021-07-20T15:15
ситуация в днр и лнр
дарья морозова
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_390:456:2978:1912_1920x0_80_0_0_8f13d5d1c28393207941f981ce58ce4e.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Представители Киева умышленно заводят в тупик переговоры в гуманитарной подгруппе по Донбассу, заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова.Во вторник прошли переговоры рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам. Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что Киев игнорирует обязательства по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, и намеренно тормозит вопрос поиска пропавших без вести."Украинская сторона умышленно заводит работу гуманитарной группы в тупик. Складывается впечатление, что киевским переговорщикам поставлена задача не договариваться, а наоборот, затягивать переговорный процесс по всем направлениям. И их поведение в ходе сегодняшнего заседания группы – очередное тому доказательство", - сказала Морозова по итогам очередного заседания подгруппы.Она отметила, что Киев не предоставил информации о прекращении уголовного преследования в отношении лиц, освобожденных в ходе предыдущих обменов. Также по вине Киева не удается продвинуться в вопросе поиска пропавших без вести, добавила омбудсмен."Следующее заседание группы состоится после летнего перерыва, 24 августа. Мы ждем, что Украина наконец прекратит тратить переговорное время на бесполезную полемику и начнет предпринимать практические шаги по решению ключевых гуманитарных задач", - сказала Морозова.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210720/donbass-1741966697.html
https://ria.ru/20210717/donbass-1741644328.html
https://ria.ru/20210717/donbass-1741645466.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_515:345:2785:2048_1920x0_80_0_0_9de483ce92be309eee475ca94b19f658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире
15:15 20.07.2021
 
В ДНР обвинили Киев в затягивании переговоров в гуманитарной подгруппе

Уполномоченный по правам человека в ДНР Морозова: Киев затягивает переговоры гуманитарной подгруппы

© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Представители Киева умышленно заводят в тупик переговоры в гуманитарной подгруппе по Донбассу, заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова.
Во вторник прошли переговоры рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам. Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что Киев игнорирует обязательства по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, и намеренно тормозит вопрос поиска пропавших без вести.
Осколки разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 08:35
Украинские силовики выпустили по территории ДНР 15 мин, заявили в Донецке
"Украинская сторона умышленно заводит работу гуманитарной группы в тупик. Складывается впечатление, что киевским переговорщикам поставлена задача не договариваться, а наоборот, затягивать переговорный процесс по всем направлениям. И их поведение в ходе сегодняшнего заседания группы – очередное тому доказательство", - сказала Морозова по итогам очередного заседания подгруппы.
Она отметила, что Киев не предоставил информации о прекращении уголовного преследования в отношении лиц, освобожденных в ходе предыдущих обменов. Также по вине Киева не удается продвинуться в вопросе поиска пропавших без вести, добавила омбудсмен.
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 09:53
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
"Следующее заседание группы состоится после летнего перерыва, 24 августа. Мы ждем, что Украина наконец прекратит тратить переговорное время на бесполезную полемику и начнет предпринимать практические шаги по решению ключевых гуманитарных задач", - сказала Морозова.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 10:11
ДНР поднимет вопрос взрыва на газопроводе на контактной группе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
Лента новостейМолния