В ДНР обвинили Киев в затягивании переговоров в гуманитарной подгруппе
Уполномоченный по правам человека в ДНР Морозова: Киев затягивает переговоры гуманитарной подгруппы
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Представители Киева умышленно заводят в тупик переговоры в гуманитарной подгруппе по Донбассу, заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова.
Во вторник прошли переговоры рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам. Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что Киев игнорирует обязательства по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, и намеренно тормозит вопрос поиска пропавших без вести.
"Украинская сторона умышленно заводит работу гуманитарной группы в тупик. Складывается впечатление, что киевским переговорщикам поставлена задача не договариваться, а наоборот, затягивать переговорный процесс по всем направлениям. И их поведение в ходе сегодняшнего заседания группы – очередное тому доказательство", - сказала Морозова по итогам очередного заседания подгруппы.
Она отметила, что Киев не предоставил информации о прекращении уголовного преследования в отношении лиц, освобожденных в ходе предыдущих обменов. Также по вине Киева не удается продвинуться в вопросе поиска пропавших без вести, добавила омбудсмен.
"Следующее заседание группы состоится после летнего перерыва, 24 августа. Мы ждем, что Украина наконец прекратит тратить переговорное время на бесполезную полемику и начнет предпринимать практические шаги по решению ключевых гуманитарных задач", - сказала Морозова.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.