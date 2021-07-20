https://ria.ru/20210720/peregovory-1742045043.html

В ДНР обвинили Киев в затягивании переговоров в гуманитарной подгруппе

В ДНР обвинили Киев в затягивании переговоров в гуманитарной подгруппе - РИА Новости, 20.07.2021

В ДНР обвинили Киев в затягивании переговоров в гуманитарной подгруппе

Представители Киева умышленно заводят в тупик переговоры в гуманитарной подгруппе по Донбассу, заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:15

2021-07-20T15:15

2021-07-20T15:15

ситуация в днр и лнр

дарья морозова

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Представители Киева умышленно заводят в тупик переговоры в гуманитарной подгруппе по Донбассу, заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова.Во вторник прошли переговоры рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам. Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что Киев игнорирует обязательства по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, и намеренно тормозит вопрос поиска пропавших без вести."Украинская сторона умышленно заводит работу гуманитарной группы в тупик. Складывается впечатление, что киевским переговорщикам поставлена задача не договариваться, а наоборот, затягивать переговорный процесс по всем направлениям. И их поведение в ходе сегодняшнего заседания группы – очередное тому доказательство", - сказала Морозова по итогам очередного заседания подгруппы.Она отметила, что Киев не предоставил информации о прекращении уголовного преследования в отношении лиц, освобожденных в ходе предыдущих обменов. Также по вине Киева не удается продвинуться в вопросе поиска пропавших без вести, добавила омбудсмен."Следующее заседание группы состоится после летнего перерыва, 24 августа. Мы ждем, что Украина наконец прекратит тратить переговорное время на бесполезную полемику и начнет предпринимать практические шаги по решению ключевых гуманитарных задач", - сказала Морозова.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210720/donbass-1741966697.html

https://ria.ru/20210717/donbass-1741644328.html

https://ria.ru/20210717/donbass-1741645466.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире