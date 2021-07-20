https://ria.ru/20210720/otkhody-1742031700.html

В Липецкой области запустили проект по переработке медицинских отходов

В Липецкой области запустили проект по переработке медицинских отходов - РИА Новости, 20.07.2021

В Липецкой области запустили проект по переработке медицинских отходов

На площадке одного из резидентов "Технопарка-Липецк" стартовал пилотный проект по переработке медицинских отходов класса Б, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:15

2021-07-20T14:15

2021-07-20T14:15

липецкая область

игорь артамонов

технологии

экономика

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ЛИПЕЦК, 20 июл - РИА Новости. На площадке одного из резидентов "Технопарка-Липецк" стартовал пилотный проект по переработке медицинских отходов класса Б, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, весь процесс переработки выполняет специальная техника, которая превращает использованные шприцы в упаковку и пакеты для медицинских целей. Процесс полностью автоматизирован, всем управляет компьютер. Наряду со шприцами оборудование также может перерабатывать использованные системы переливания крови, ёмкости для анализов.За один час техника способна переработать более 13 тонн отходов.По словам главы региона, за последние полтора года "Технопарк-Липецк" пополнили девять компаний. Всего на площадке свои проекты в сфере биотехнологий, цифровизации, электрооборудования и переработке отходов реализуют 30 предприятий.

https://ria.ru/20210716/lipetsk-1741573805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, технологии, экономика