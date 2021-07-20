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Туризм
https://ria.ru/20210720/otdykh-1741952456.html
Эксперт рассказала, кто не сможет отдохнуть за границей
Эксперт рассказала, кто не сможет отдохнуть за границей - РИА Новости, 20.07.2021
Эксперт рассказала, кто не сможет отдохнуть за границей
Планы на отпуск в другой стране могут сорваться не только из-за пандемии коронавирусной инфекции, но и из-за долгов. Исполнительное производство может стать... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T02:15
2021-07-20T02:15
туризм
александра пожарская
россия
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Планы на отпуск в другой стране могут сорваться не только из-за пандемии коронавирусной инфекции, но и из-за долгов. Исполнительное производство может стать причиной для того, чтобы гражданина буквально развернули на границе, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская.По мнению эксперта, уровень финансовой сознательности многих россиян все еще очень низок, поэтому некоторые даже не предполагают, что задолженность может помешать их выезду за границу."Существует определенный процент потребителей-экстремистов, которые считают, что они не обязаны обслуживать свои долговые обязательства", — уточнила Пожарская.Она рекомендует перед тем, как покупать билеты, посетить сайт Федеральной службы судебных приставов и убедиться в отсутствии исполнительного производства, которое может помешать выезду за рубеж.Кроме того, планируя путешествие, не помешает проверить свою кредитную историю, отметила эксперт.Надеяться на списание долгов после истечения трехлетнего срока исковой давности не стоит, подчеркнула она."Долги списываются в нашей стране только в одном случае — в рамках процедуры банкротства", — отметила Пожарская.
https://ria.ru/20210719/turtsiya-1741901365.html
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александра пожарская, россия, общероссийский народный фронт, общество
02:15 20.07.2021
 

Эксперт рассказала, кто не сможет отдохнуть за границей

© РИА Новости / Мария СеливановаПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Планы на отпуск в другой стране могут сорваться не только из-за пандемии коронавирусной инфекции, но и из-за долгов. Исполнительное производство может стать причиной для того, чтобы гражданина буквально развернули на границе, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская.
"Исполнительные производства — это не только банковские задолженности, это и штрафы, и алименты, и услуги ЖКХ", — объяснила она.
По мнению эксперта, уровень финансовой сознательности многих россиян все еще очень низок, поэтому некоторые даже не предполагают, что задолженность может помешать их выезду за границу.
"Существует определенный процент потребителей-экстремистов, которые считают, что они не обязаны обслуживать свои долговые обязательства", — уточнила Пожарская.
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Она рекомендует перед тем, как покупать билеты, посетить сайт Федеральной службы судебных приставов и убедиться в отсутствии исполнительного производства, которое может помешать выезду за рубеж.
Кроме того, планируя путешествие, не помешает проверить свою кредитную историю, отметила эксперт.
"Раз в полгода каждый человек бесплатно может получить свою кредитную историю, список бюро кредитных историй есть на портале госуслуг, можно проверить на сайте Банка России. Крупнейшие бюро кредитных историй предоставляют услугу проверки кредитного рейтинга, можно наблюдать за ним", —посоветовала Пожарская.
Надеяться на списание долгов после истечения трехлетнего срока исковой давности не стоит, подчеркнула она.
"Долги списываются в нашей стране только в одном случае — в рамках процедуры банкротства", — отметила Пожарская.
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ТуризмАлександра ПожарскаяРоссияОбщероссийский народный фронтОбщество
 
 
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