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В российских регионах повысилось качество оказания онкопомощи
В российских регионах повысилось качество оказания онкопомощи - РИА Новости, 20.07.2021
В российских регионах повысилось качество оказания онкопомощи
Качество оказания онкологической помощи в регионах России повысилось, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:45
2021-07-20T14:45
2021-07-20T14:45
россия
андрей каприн
общество
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ОБНИНСК, 20 июл - РИА Новости. Качество оказания онкологической помощи в регионах России повысилось, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн."В регионах сейчас повысилось качество помощи, мы это видим. Мы видим по поступающим больным (в НМИЦ), сейчас в какой регион не приезжаешь, уже везде стоят новые лучевые установки, хорошего качества", - сказал Каприн на брифинге.Он отметил, что в национальные центры будут поступать самые "сложные" пациенты, поскольку с более легкими регионы в настоящее время могут справиться самостоятельно.
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россия, андрей каприн, общество
В российских регионах повысилось качество оказания онкопомощи
Онколог Минздрава Андрей Каприн: качество онкопомощи в российских регионах повысилось