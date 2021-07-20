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Онколог: в России собирают коллекцию биообразцов, взятых у больных раком
Онколог: в России собирают коллекцию биообразцов, взятых у больных раком - РИА Новости, 20.07.2021
Онколог: в России собирают коллекцию биообразцов, взятых у больных раком
Российские специалисты собирают генетический материал пациентов с онкологическими заболеваниями для анализа и получения новых данных для создания препаратов,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:40
2021-07-20T16:40
россия
рак
андрей каприн
здоровье - общество
общество
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ОБНИНСК, 20 июл - РИА Новости. Российские специалисты собирают генетический материал пациентов с онкологическими заболеваниями для анализа и получения новых данных для создания препаратов, уже собраны около 4,5 тысяч образцов, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.Он пояснил, что такая коллекция нужна для анализа и понимания течения болезни, а также для будущих поколений, которые на основе полученных данных смогут создавать новые препараты.
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россия, рак, андрей каприн, здоровье - общество, общество
16:40 20.07.2021
 
Онколог: в России собирают коллекцию биообразцов, взятых у больных раком

Онколог Минздрава Каприн: в России собирают коллекцию биообразцов, взятых у больных раком пациентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн у стенда МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ-2021
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн у стенда МИА Россия сегодня на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ОБНИНСК, 20 июл - РИА Новости. Российские специалисты собирают генетический материал пациентов с онкологическими заболеваниями для анализа и получения новых данных для создания препаратов, уже собраны около 4,5 тысяч образцов, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
"Собираем генетический материал нации, например, опухоль, которая подвергалась воздействию препаратов... У нас около 4500 образцов", - сказал Каприн на брифинге.
Он пояснил, что такая коллекция нужна для анализа и понимания течения болезни, а также для будущих поколений, которые на основе полученных данных смогут создавать новые препараты.
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