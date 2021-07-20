https://ria.ru/20210720/onkologiya-1742060477.html

Сайт об онкологической помощи заработал в Подмосковье

Сайт об онкологической помощи заработал в Подмосковье - РИА Новости, 20.07.2021

Сайт об онкологической помощи заработал в Подмосковье

В Московской области заработал сайт об онкологической помощи – onco.mosreg.ru. Там жители региона смогут получить информацию о клиниках и многое другое. Об этом РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:28

2021-07-20T16:28

2021-07-20T16:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Московской области заработал сайт об онкологической помощи – onco.mosreg.ru. Там жители региона смогут получить информацию о клиниках и многое другое. Об этом сообщил телеканал "360".С помощью сайта жители МО смогут узнать, в каких центрах и клиниках Подмосковья можно получить бесплатную помощь, оставлять отзывы о клиниках и врачах, а также сохранять полезные статьи. Кроме того, на сайте можно пройти онлайн-тесты для определения рисков развития различных видов рака, составленные врачами-онкологами.Стригункова добавила, что в Московской области выстраивается новая система онкологической помощи."И мы стремимся сделать ее максимально ориентированной на пациента", – добавила министр.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)