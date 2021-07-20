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Сайт об онкологической помощи заработал в Подмосковье
Сайт об онкологической помощи заработал в Подмосковье - РИА Новости, 20.07.2021
Сайт об онкологической помощи заработал в Подмосковье
В Московской области заработал сайт об онкологической помощи – onco.mosreg.ru. Там жители региона смогут получить информацию о клиниках и многое другое. Об этом РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:28
2021-07-20T16:28
2021-07-20T16:28
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Московской области заработал сайт об онкологической помощи – onco.mosreg.ru. Там жители региона смогут получить информацию о клиниках и многое другое. Об этом сообщил телеканал "360".С помощью сайта жители МО смогут узнать, в каких центрах и клиниках Подмосковья можно получить бесплатную помощь, оставлять отзывы о клиниках и врачах, а также сохранять полезные статьи. Кроме того, на сайте можно пройти онлайн-тесты для определения рисков развития различных видов рака, составленные врачами-онкологами.Стригункова добавила, что в Московской области выстраивается новая система онкологической помощи."И мы стремимся сделать ее максимально ориентированной на пациента", – добавила министр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
В Московской области заработал сайт об онкологической помощи – onco.mosreg.ru
. Там жители региона смогут получить информацию о клиниках и многое другое. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Стараемся делать информацию об онкопомощи прозрачной для пациентов, их близких. Каждый житель должен понимать, как действовать, если поставлен диагноз", – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
С помощью сайта жители МО смогут узнать, в каких центрах и клиниках Подмосковья можно получить бесплатную помощь, оставлять отзывы о клиниках и врачах, а также сохранять полезные статьи. Кроме того, на сайте можно пройти онлайн-тесты для определения рисков развития различных видов рака, составленные врачами-онкологами.
Стригункова добавила, что в Московской области выстраивается новая система онкологической помощи.
"И мы стремимся сделать ее максимально ориентированной на пациента", – добавила министр.