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В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков - РИА Новости, 20.07.2021
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, заявил во вторник... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:32
2021-07-20T14:32
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики во вторник открыли огонь по поселку Калиново в Донбассе, в результате которого получил ранение сотрудник Народной милиции республики. В пресс-службе оборонного ведомства уточнили журналистам, что попытка Луганска задействовать координационный механизм для прекращения огня "была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК".Он добавил, что сейчас Народная милиция ЛНР уточняет, есть ли потери в рядах украинских военнослужащих.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире
14:32 20.07.2021
 
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков

Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Joint Forces Operation
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики во вторник открыли огонь по поселку Калиново в Донбассе, в результате которого получил ранение сотрудник Народной милиции республики. В пресс-службе оборонного ведомства уточнили журналистам, что попытка Луганска задействовать координационный механизм для прекращения огня "была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК".
"Руководствуясь указаниями главы республики и пунктом "е" дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения, погасив огневую активность противника откуда велся обстрел", - заявил Филипоненко.
Он добавил, что сейчас Народная милиция ЛНР уточняет, есть ли потери в рядах украинских военнослужащих.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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