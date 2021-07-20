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В Одессе неизвестные обклеили листовками офис "Ассоциации ЛГБТ"
В Одессе неизвестные обклеили листовками офис "Ассоциации ЛГБТ" - РИА Новости, 20.07.2021
В Одессе неизвестные обклеили листовками офис "Ассоциации ЛГБТ"
Неизвестные обклеили листовками гомофобного содержания офис "Ассоциации ЛГБТ" в Одессе, сообщила во вторник уполномоченный Верховной рады Украины по правам... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:35
2021-07-20T17:35
людмила денисова
лгбт-сообщество
одесса
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Неизвестные обклеили листовками гомофобного содержания офис "Ассоциации ЛГБТ" в Одессе, сообщила во вторник уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова."Очередная атака на офис ОО "Ассоциация ЛГБТ "Лига" в городе Одесса, который неизвестные обклеили листовками гомофобного содержания… Препятствование деятельности общественной организации случается не впервые… ЛГБТ-сообщество является одной из наиболее уязвимых категорий граждан, которые постоянно попадают под давление и дискриминируются, поэтому вопрос соблюдения прав ЛГБТ-сообщества находится на моем контроле", - написала Денисова в Telegram.Она сообщила, что обратилась в связи с инцидентом к руководству Национальной полиции Украины.
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людмила денисова, лгбт-сообщество, одесса, украина, происшествия, в мире
17:35 20.07.2021
 
В Одессе неизвестные обклеили листовками офис "Ассоциации ЛГБТ"

Омбудсмен Украины Денисова: неизвестные обклеили листовками офис "Ассоциации ЛГБТ" в Одессе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Неизвестные обклеили листовками гомофобного содержания офис "Ассоциации ЛГБТ" в Одессе, сообщила во вторник уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
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"Очередная атака на офис ОО "Ассоциация ЛГБТ "Лига" в городе Одесса, который неизвестные обклеили листовками гомофобного содержания… Препятствование деятельности общественной организации случается не впервые… ЛГБТ-сообщество является одной из наиболее уязвимых категорий граждан, которые постоянно попадают под давление и дискриминируются, поэтому вопрос соблюдения прав ЛГБТ-сообщества находится на моем контроле", - написала Денисова в Telegram.
Она сообщила, что обратилась в связи с инцидентом к руководству Национальной полиции Украины.
 
Людмила ДенисоваЛГБТ-сообществоОдессаУкраинаПроисшествияВ мире
 
 
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